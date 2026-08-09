Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта

Тошнота, головокружение, холодный пот — с такими симптомами во время поездок сталкиваются миллионы людей. Для кого-то проблема возникает лишь время от времени, а для других даже короткая дорога превращается в настоящее испытание. Хорошая новость заключается в том, что укачивание можно не только контролировать, но и частично предотвращать. Подробнее о том, почему возникает это состояние, как подготовиться к поездке и что делать, если стало плохо уже в дороге, расскажет УНН.

Что такое укачивание и почему оно возникает

Обычно люди сталкиваются с укачиванием во время поездок на автомобиле, автобусе, поезде или перелётов на самолёте. Основную роль в этом процессе играет вестибулярный аппарат — система, расположенная во внутреннем ухе и отвечающая за ощущение равновесия, координацию движений, а также помогающая организму определять положение тела в пространстве.

Когда транспорт движется, ускоряется, тормозит или поворачивает, вестибулярный аппарат получает сигналы о движении, и если эти сигналы не совпадают с тем, что видят глаза или ощущает тело, может возникнуть острая реакция организма. Собственно, этой реакцией и является укачивание.

Чувствительность к таким изменениям у каждого человека разная: в то время как одни могут без проблем переносить многочасовые поездки, другим становится плохо даже во время короткой поездки по неровной дороге.

Как понять, что начинается укачивание

Первые признаки обычно появляются постепенно. Человек может ощущать головокружение, тяжесть в голове, слабость, сонливость, учащённое сердцебиение, ухудшение настроения или, что бывает наиболее часто, дискомфорт в желудке.

Со временем могут появиться также холодный пот, усиленное слюноотделение, бледность кожи и тошнота. В некоторых случаях даже возникает рвота, а самочувствие продолжает ухудшаться с каждой минутой поездки.

Кстати, такое состояние также могут усиливать жара, духота, запах бензина, табачный дым и другие резкие ароматы.

Как заранее подготовиться к путешествию

Если впереди длительная поездка или отпуск, стоит позаботиться о профилактике ещё за несколько недель. Одним из наиболее эффективных способов считается тренировка вестибулярного аппарата. Для этого рекомендуют постепенно приучать организм к движению. Например, совершать короткие поездки, постепенно увеличивая их продолжительность. Также полезными могут быть занятия, развивающие чувство равновесия. Здесь могут помочь приятные активности, например танцы, плавание, езда на велосипеде, катание на качелях или даже упражнения с поворотами головы и туловища. Такие тренировки помогают организму лучше адаптироваться к изменениям положения тела в пространстве.

Не менее важен, конечно же, полноценный сон, ведь, как мы знаем, именно усталость ослабляет адаптационные возможности организма, из-за чего риск укачивания возрастает. Также накануне поездки рекомендуется отказаться от алкоголя и не перегружать организм тяжёлой пищей.

Что есть перед дорогой

Распространённая ошибка — отправляться в дорогу голодным или, наоборот, после очень сытного обеда.

Вместо этого лучше поесть примерно за полтора-два часа до поездки. При этом пища должна быть лёгкой и не вызывать дискомфорта со стороны желудка. Также перед дорогой желательно избегать алкоголя, слишком жирных блюд, большого количества специй и продуктов, которые могут вызвать вздутие. Кроме того, специалисты рекомендуют ограничить употребление газированных напитков.

Где лучше сидеть в транспорте, чтобы не укачивало

Выбор места также влияет на самочувствие. Например, в автомобиле людям, которых часто укачивает, советуют садиться впереди, поскольку именно там движение ощущается менее резко, а взгляд можно направить вперёд, на дорогу. В автобусе также лучше выбирать места в передней части салона. А вот в самолёте наиболее стабильными считаются кресла в районе крыльев, поскольку в хвостовой части колебания ощущаются сильнее. В поездах людей обычно укачивает реже, тем не менее более комфортными могут быть вагоны, расположенные ближе к центру состава.

Во время самой поездки желательно смотреть вперёд или вдаль. А вот чтение книг, просмотр телефона или планшета лучше отложить на потом, поскольку эти занятия лишь сильнее будут провоцировать укачивание.

Что делать при укачивании

Если дискомфорт уже появился, важно не паниковать. Чтобы облегчить состояние, можно попробовать сначала обеспечить доступ свежего воздуха и избегать перегрева. Если есть такая возможность, стоит периодически делать остановки во время путешествия, немного пройтись и размяться, а также пить небольшими глотками воду или чай.

Также многие люди отмечают, что облегчение могут приносить леденцы, особенно с кисловатым вкусом, а также лимон или мята. Также важно отвлекаться от мыслей о возможном ухудшении самочувствия. Помочь могут музыка, разговор или другие спокойные занятия, которые не требуют постоянного фокусирования взгляда на близких предметах.

Когда стоит обратиться к врачу

В большинстве случаев укачивание не представляет серьёзной угрозы для здоровья, но иногда оно может быть связано с определёнными заболеваниями. Консультация врача необходима, если симптомы очень сильные и возникают регулярно или сопровождаются резким ухудшением самочувствия. Также медицинская помощь необходима в случаях, когда тошнота сочетается с нестерпимой головной болью, нарушениями сердечного ритма или другими необычными симптомами.

Можно ли полностью избавиться от укачивания

Универсального способа, который гарантирует стопроцентный результат для всех людей, не существует. Однако регулярная тренировка вестибулярного аппарата, правильная подготовка к поездке и соблюдение простых рекомендаций помогают значительно уменьшить дискомфорт. Полноценный отдых, лёгкая еда перед дорогой, правильно выбранное место в транспорте и доступ свежего воздуха могут сделать путешествие гораздо комфортнее. А если проблема беспокоит постоянно, стоит обратиться к врачу, чтобы исключить возможные нарушения и получить индивидуальные рекомендации, ведь дорога должна ассоциироваться с новыми впечатлениями и приятными эмоциями, а не с тошнотой и плохим самочувствием.

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