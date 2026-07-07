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Нагрузки, о которых мало говорят: как меняется тело женщины во время беременности

Киев • УНН

 • 10973 просмотра

Во время беременности объем крови увеличивается на 50%, а сердце и легкие работают интенсивнее. Иммунная система балансирует между защитой матери и плода, а мозг перестраивается для формирования привязанности.

Нагрузки, о которых мало говорят: как меняется тело женщины во время беременности

Внешние изменения тела беременной женщины – это лишь верхушка глобальной системной перестройки организма. За девять месяцев тело выполняет работу, которую можно сравнить разве что с подготовкой организма к марафону – только этот "марафон" длится месяцами, а финишная прямая – роды – требует отдельного ресурса. Что говорит наука об изменениях в организме беременной, читайте в материале УНН

Увеличение объема крови 

Одно из первых и самых заметных изменений – это увеличение объема крови. Общий объем крови у женщины возрастает примерно на 1,5 литра, и к моменту родов он на 50% превышает уровень до начала беременности. Большая часть этого дополнительного объема необходима самой матке и плаценте.

Интересный нюанс: объем плазмы крови растет быстрее, чем количество красных кровяных телец. Из-за этого возникает так называемая "физиологическая анемия беременных" – гемоглобин в анализах выглядит ниже, хотя это не болезнь, а следствие разведения крови большим объемом плазмы. Организм запускает этот процесс уже с четвертой недели беременности.

Кроме того, кровь беременной становится гуще в плане свертываемости – это естественная защита от кровотечения во время родов, но в то же время фактор повышенного риска образования тромбов. Кроме того, как объяснил в комментарии УНН заведующий кафедрой госпитального акушерства и гинекологии и последипломного образования Национального медицинского университета им. Богомольца, профессор, заслуженный врач Дмитрий Говсеев, в крови беременной возрастает уровень кортизола, а также увеличивается потребность в кислороде. 

Сердце и легкие: двойная нагрузка

Сердце беременной женщины буквально работает интенсивнее: возрастает объем крови, которую сердце перекачивает за минуту, усиливается кровоснабжение почек и маточно-плацентарного комплекса. В то же время у многих беременных снижается артериальное давление. 

Дыхание тоже меняется: возрастает глубина дыхания (примерно на 40%) и его частота (примерно на 15%). То есть женщина в буквальном смысле дышит интенсивнее, даже в покое.  

Весь организм подстраивается под потребности защитить плод 

Как указывает Дмитрий Говсеев, женщина во время беременности становится более уязвимой к инфекциям. Как выяснили ученые, иммунная система беременной балансирует между защитой организма женщины и умением "не атаковать" плод. Для этого снижается активность одних видов иммунных клеток и усиливается работа других.

Претерпевают изменения и другие системы организма, например, щитовидная железа увеличивается в объеме, а желудочно-кишечный тракт замедляется, поэтому появляются типичные спутники беременности – тошнота, изжога, тяжесть после еды.

Претерпевает изменения и мозг – он буквально перестраивается, чтобы после родов женщина могла легче распознавать потребности ребенка и быстрее сформировать привязанность. 

Регулируют этот процесс те же гормоны – эстрадиол, прогестерон, пролактин, окситоцин. После родов часть изменений постепенно возвращается к прежнему состоянию.

"Беременность – естественный физиологический процесс. Изменения, происходящие в организме женщины с нормальным течением беременности – не болезнь. Но в этот период организм требует большего внимания и заботы", – объясняет Дмитрий Говсеев. 

Организм весь период беременности работает над тем, чтобы выносить и родить здорового ребенка, при этом не всегда считаясь с нагрузками, которые, собственно, испытывает женщина. Именно поэтому в этот период женский организм требует особо почтительного отношения, профилактики возможного обострения хронических состояний, отслеживания малейших изменений, которые могут указывать на глубокие внутренние процессы. Поэтому регулярное наблюдение врача во время беременности – не формальность, а способ вовремя отличить нормальную адаптацию от состояния, требующего помощи.

Евгений Царенко

ОбществоЗдоровье