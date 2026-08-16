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Адаптация первоклассников к школе: детский психолог объяснила, как справляться с трудностями

Киев • УНН

 • 2748 просмотра

Психолог Ольга Голубицкая рассказала, что адаптация ребенка к школе может длиться до трех месяцев. Дети, посещавшие детский сад, легче привыкают к новой среде.

Адаптация первоклассников к школе: детский психолог объяснила, как справляться с трудностями

Начало обучения в школе является серьезным изменением для ребенка, поэтому привыкание к новой среде не происходит за несколько дней. Подробнее о том, сколько может длиться адаптация первоклассника в школе, какие трудности являются нормальными и какие симптомы могут свидетельствовать о том, что ребенку нужна помощь, специально для УНН рассказала психолог Ольга Голубицкая, имеющая 16 лет опыта работы с детьми и взрослыми.

Детали

По словам психолога, в норме адаптация ребенка к школе может длиться до трех месяцев. В то же время темп привыкания может зависеть от самого ребенка и от того, насколько ребенок готов к школе.

Большинство детей действительно могут в течение месяца уже адаптироваться не полностью, но их каркас, их личность уже могут адаптироваться, а какие-то детали могут откладываться. Но многое зависит от темперамента ребенка и от его предыдущего опыта. Ходил ли он в детский сад или не ходил, какой у него опыт общения, какая у него познавательная активность и, самое главное, тестировали ли его на готовность к школе и готов ли он к школе

- объясняет Ольга Голубицкая.

Психолог отмечает, что детям, которые ранее посещали детский сад, часто легче адаптироваться к школьной среде, поскольку у них уже есть опыт общения с детьми и взаимодействия со взрослыми.

Лучше всего к школе адаптируются дети, которые ходили в детский сад. Потому что они уже привыкли к социуму, к тому, чтобы находиться среди большого количества людей, привыкли к тому, что есть один взрослый человек, которого они слушают, привыкли к правилам, привыкли к занятиям. И они гораздо легче адаптируются к школе, чем дети, которые не ходили в детский сад

- подчеркивает эксперт.

В то же время слишком длительная адаптация может свидетельствовать уже не только о привыкании к школе.

Если уже зима, а ребенку все еще тяжело, и он, например, только и делает, что болеет без остановки, с сентября все время возникают какие-то болезни, есть какие-то очень острые реакции, есть какие-то ночные кошмары, тогда мы начинаем понимать, что с ребенком что-то происходит. И это уже не об адаптации, а о какой-то тревоге или о каком-то параллельном процессе, который ребенок может проживать

- отметила психолог.

Отдельное внимание родителям стоит обратить на то, как ребенок реагирует на школу после первых недель обучения. Психолог советует следить за его здоровьем, сном и тем, что он говорит о происходящем в школе.

Обращаем внимание на здоровье, на сон и на то, о чем вообще говорит ребенок. И в идеале первые классы устроены так, что особенно в первом полугодии там нет таких супер-оценок. И многое зависит от школы, от класса и от того, как родители выбирали учителя

- советует Ольга Голубицкая.

В свою очередь, если ребенок утром плачет и не хочет идти в школу, родителям прежде всего стоит выяснить конкретную причину. Психолог советует не обесценивать переживания ребенка, а вместе искать способ сделать новую среду для него более безопасной.

Нужно понять, что именно конкретно происходит. Если это только первые дни, важно проговаривать с ним, что это нормально, что тебе достаточно сложно, это совершенно новый мир. Давай поговорим, как мы можем сделать этот новый мир для тебя более безопасным

- подчеркнула эксперт.

Среди ошибок родителей, отдающих ребенка в школу,  психолог называет завышенные ожидания и постоянные сравнения ребенка с другими. Также трудности могут усиливаться, если от ребенка требуют быстрой адаптации или запрещают проявлять эмоции.

Сравнение очень разрушительно для детей. Высокие ожидания и отсутствие права на ошибку, требования быстрой адаптации и запрет на эмоции — "ты не должен так реагировать", "чего ты так нервничаешь", "все же хорошо", "возьми себя в руки" — это обесценивающие фразы

- подчеркнула психолог.

По словам Ольги Голубицкой, обратиться к детскому психологу стоит, если у ребенка длительное время сохраняются психосоматические проявления, проблемы со здоровьем или сильные тревожные реакции. Также внимания требует резкая смена поведения, в частности изоляция от сверстников и родителей. В то же время кратковременное желание побыть в одиночестве во время адаптации само по себе не обязательно свидетельствует о проблеме.

Когда психосоматика длится очень долго, возникают проблемы со сном, кошмары и какие-то подобные реакции — панические, тревожные, когда ребенок не может себя контролировать, тогда, конечно, нужно сразу обращаться к психологу. Если ребенок был оживленным, а потом резко замкнулся, это тоже может быть сигналом. Но важно отличать обычное дистанцирование ребенка, переживающего стресс, от изоляции

— резюмировала Ольга Голубицкая.

Успешная адаптация к школе, по словам психолога, зависит не только от самого ребенка. Важны его готовность к обучению, предыдущий социальный опыт, атмосфера в классе и взаимодействие с учителем. Родителям при этом стоит поддерживать ребенка, не требовать мгновенных результатов и позволять ему ошибаться.

Психологическая помощь для детей и учителей: доступны бесплатные консультации и "горячие линии"27.01.26, 18:09 • 3543 просмотра

Алла Киосак

ОбществоОбразование