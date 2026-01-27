Психологическая помощь для детей и учителей: доступны бесплатные консультации и "горячие линии"

Образовательный омбудсмен сообщил, что на фоне роста потребности в школьных психологах ученики и педагоги могут бесплатно получить квалифицированную поддержку в психологической службе учреждения образования, инклюзивно-ресурсных центрах, у семейных врачей/ЦПМД, центрах ментального здоровья и жизнестойкости, а также через программу "Ты как?" и горячие линии Минздрава.

В Украине растет потребность в большем количестве школьных психологов. Где получить квалифицированную бесплатную помощь как ученикам, так и педагогам, рассказали на официальном сайте образовательного омбудсмена Украины, передает УНН.

Детали

Прежде всего участники образовательного процесса могут обратиться за поддержкой в психологическую службу учреждения образования – к психологу или социальному педагогу.

Психолог может осуществлять индивидуальную диагностику, коррекцию по запросу участников образовательного процесса, получив письменное согласие родителей (законных представителей).

Инклюзивно-ресурсный центр (ИРЦ) – учреждение, создаваемое для обеспечения права лиц с особыми образовательными потребностями на получение дошкольного и общего среднего образования, в частности в учреждениях профессионального, предвысшего образования и других учреждениях образования путем проведения комплексной психолого-педагогической оценки развития личности и обеспечения их системного квалифицированного сопровождения.

ИРЦ предоставляет услуги лицам с особыми образовательными потребностями, проживающим (обучающимся) на территории соответствующей территориальной общины (соответствующего района), соответствующего города (района города), при условии предоставления необходимых документов.

Психологическую поддержку бесплатно могут оказывать семейные врачи, терапевты или педиатры в Центрах первичной медицинской помощи.

Обратиться также можно в центры ментального здоровья. Это специализированные пространства, где взрослые и дети могут получить психосоциальную и психиатрическую помощь в безопасной среде и без предвзятого отношения. Они предоставляют услуги психосоциальной поддержки, кризисной помощи и специализированной психиатрической помощи.

МОН анонсировало до конца января перечисление повышенных зарплат преподавателям своих вузов

Кроме того, можно получить помощь в Центрах жизнестойкости. Это дружественное, безбарьерное пространство, куда может обратиться каждый житель общины и получить поддержку психолога или проконсультироваться со специалистом по социальной работе.

Всеукраинская программа ментального здоровья "Ты как?" сообщает, что получить поддержку можно:

онлайн, не выходя из дома: https://howareu.com/khto-mozhe-dopomohty-onlain-zvernennia;

вживую, обратившись к проверенным поставщикам услуг по ментальному здоровью: https://howareu.com/dopomoha-oflain;

обратившись на горячие линии для немедленной связи с профессионалами: https://howareu.com/hot-lines

Горячие линии психологической помощи можно найти на сайте Министерства здравоохранения:

Линия Национальной психологической ассоциации – 0 800 100 102.

Линия эмоциональной поддержки Международной организации по миграции – 0 800 211 444.

Линия международной гуманитарной организации «Человек в беде» – 0 800 210 160.

Линия ОО «Ла Страда-Украина» – 0 800 500 335 (со стационарного) и 116 123 (с мобильного).

В Украине растет потребность в большем количестве школьных психологов: данные исследований

После начала полномасштабной войны эмоциональное состояние детей стало одним из ключевых вызовов для образования.

Результаты фокус-групп с родителями и данные ЮНИСЕФ указывают: часть учеников демонстрирует повышенную тревожность, проблемы со сном и падение мотивации к обучению, а родителям все сложнее самостоятельно "вытягивать" психологическую поддержку дома. На этом фоне эксперты и участники исследований говорят о необходимости увеличить количество специалистов психологической помощи в школах.

По информации ЮНИСЕФ, психологические последствия войны для детей являются распространенным явлением. Родители из разных регионов сообщают о росте тревожности, чрезмерных страхах, фобиях и грусти у детей. Также среди типичных проявлений называют снижение интереса к обучению, повышенную чувствительность к громким звукам и проблемы со сном.

Отдельный сигнал — разрыв между потребностью и обращением за помощью. По данным опросов, три четверти детей и молодых людей в возрасте 14–34 лет сообщали, что нуждаются в эмоциональной или психологической поддержке, однако за помощью обратилась менее трети.

78 вузов подтвердили запуск "зимнего поступления" на нулевой курс - Минобразования

ЮНИСЕФ также приводит показатели, которые похожи на бытовые мелочи, но на самом деле являются маркерами хронического стресса: половина детей 13 – 15 лет имеет трудности со сном, а каждый пятый — навязчивые мысли и воспоминания, типичные для проявлений посттравматического стрессового расстройства.

Состояние родителей тоже работает как фактор риска. Специалисты подчеркивают: психологическое состояние ребенка тесно связано с состоянием взрослых, которые его окружают. Образовательный омбудсмен ранее объяснял, что родительский стресс способен влиять на ребенка, повышая его уязвимость к переживанию стресса.

В фокус-группах и международных оценках повторяется одна логика: во время войны дети нуждаются не в разовых разговорах, а в доступной, регулярной и профессиональной поддержке. Школа здесь — ближайшая инфраструктура, которая охватывает большинство детей ежедневно.

Именно поэтому увеличение количества психологов в учреждениях образования рассматривают не как дополнительную опцию, а как элемент безопасности образовательной среды: для профилактики кризисов, поддержки адаптации и более быстрого урегулирования конфликтов между учениками.

Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен