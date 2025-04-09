Международная организация по миграции

Коста-Рика согласилась на сотрудничество с США по репатриации 200 нелегальных мигрантов из Центральной Азии и Индии. Первая группа прибудет коммерческим рейсом в среду в аэропорт Сан-Хосе.
В 2024 году 36 816 мигрантов пересекли Ла-Манш на лодках, что на 25% больше чем в 2023 году. Это стало вторым по величине показателем с 2018 года
Центр общественного здоровья МОЗ Украины объяснил, как справиться с эмоциональными переживаниями во время празднования в условиях войны. Предоставлены практические советы и контакты горячих линий психологической поддержки.
В Швейцарии стартовали переговоры по прекращению огня в Судане, но без представителей армии.
По меньшей мере 40 мигрантов погибли после пожара на лодке у северного побережья Гаити. Причиной могло стать зажигание свечей во время ритуала, что привело к возгоранию бочек с бензином.
В Украине запустили электронную карту услуг для ветеранов войны и их семей, которая поможет им найти услуги, предлагаемые государством и различными организациями по всей стране.
Более 670 человек считаются погибшими после того, как мощный оползень погреб под собой более 150 домов в Папуа-Новой Гвинее.
Более 300 человек погибли в результате разрушительных наводнений, прокатившихся по нескольким провинциям Афганистана, разрушив тысячи домов и усложнив проведение спасательных операций.
Эми Поуп, Генеральный директор Международной организации по миграции, посетила Украину и подписала соглашения о сотрудничестве с Министерством экономики и Министерством иностранных дел по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам, поддержке экономического восстановления, а также усилению миграционного и пограничного менеджмента.
В 2023 году незаконные действия с платежными картами привели к убыткам в размере 833 млн грн, что на 73% больше, чем в 2022 году, с 272 000 мошеннических транзакций и средним ущербом в размере 3 065 грн на одну транзакцию.
Мошенники создают фейковые ссылки под видом финансовой помощи от международных доноров, таких как МОМ в Украине, побуждая людей вводить личные и платежные данные, что является мошеннической практикой.
Светлану Куцу, директора лицея и депутата городского совета, которая является союзником Гройсмана, обвиняют в хранении гуманитарной помощи, предназначенной для перемещенных лиц, в школьном спортзале с целью политической выгоды.
Министерство реинтеграции, МОМ и областные военные администрации подписали меморандумы об обеспечении жильем около 6 000 человек, пострадавших от войны, путем строительства 2 000 квартир за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией.
В Виннице открылся центр лечения боли и реабилитации "Прометей", который оказывает бесплатную помощь украинским военным с помощью современного оборудования и VR-технологий.
Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений.