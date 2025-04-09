Международная организация по миграции

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Светлану Куцу, директора лицея и депутата городского совета, которая является союзником Гройсмана, обвиняют в хранении гуманитарной помощи, предназначенной для перемещенных лиц, в школьном спортзале с целью политической выгоды.