В Украине запустили электронную карту услуг для ветеранов войны и их семей, которая поможет им найти услуги, предлагаемые государством и различными организациями по всей стране.
В Украине запустили е-Карту услуг для ветеранов войны в общинах, которая должна помочь военным и членам их семей найти услуги, которые предлагает для них государство и различные организации. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.
Детали
Проект разработан Министерством по делам ветеранов Украины совместно с Представительством Международной организации по Миграции в Украине. Е-Карта доступна на платформе е-Ветеран.
Как пояснили в Минветеранов, на е-Карте ветераны и ветеранки, их семьи, семьи погибших защитников и защитниц могут найти услуги, предлагаемые для них государством, а также негосударственные и международные организации.
В Украине создадут польско-украинский центр протезирования для ветеранов14 марта 2024, 14:37 • 30626 просмотров
Пользователи имеют возможность отфильтровать такую информацию по:
Сейчас на портале определено 7542 услуг.
Минветеранов запускает еще одно цифровое решение для расширения и упрощения доступа к информации обо всех имеющихся в Украине услугах от всех стейкхолдеров. E-Карта - это по сути агрегатор данных, которого не хватало ветеранскому сообществу. Теперь все, что нужно ветеранам и ветеранкам, можно быстро найти через свой смартфон или компьютер, указав лишь область или свою территориальную громаду
Дополнение
В ведомстве объясняют, что алгоритм работы с е-Картой достаточно прост:
Большую роль в качественном наполнении е-Карты услуг в громадах для ветеранов и ветеранок войны играют представители структурных подразделений ОВА по вопросам ветеранской политики, ведь на них возложена функция координации процесса на уровне области, что значительно ускоряет работу и улучшает качество предоставляемой информации
Команды Минветеранов и МОМ использовали инструмент сбора данных от громад относительно имеющихся услуг для ветеранов и ветеранок войны, их семей, семей погибших защитников и защитниц, и провели его двухнедельное тестирование и отработку в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
В Украине официально появилась еще одна новая профессия - Минветеранов24 апреля 2024, 11:58 • 16548 просмотров
На основе результатов тестирования обновленный инструмент сбора данных, вместе с подробными инструкциями по его заполнению, был распространен на все области Украины.
Напомним
По состоянию на май, в Украине зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, а после завершения войны их количество возрастет до 5-6 млн человек.