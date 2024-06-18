В Украине запустили е-Карту услуг для ветеранов войны в общинах, которая должна помочь военным и членам их семей найти услуги, которые предлагает для них государство и различные организации. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

Детали

Проект разработан Министерством по делам ветеранов Украины совместно с Представительством Международной организации по Миграции в Украине. Е-Карта доступна на платформе е-Ветеран.

Как пояснили в Минветеранов, на е-Карте ветераны и ветеранки, их семьи, семьи погибших защитников и защитниц могут найти услуги, предлагаемые для них государством, а также негосударственные и международные организации.

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Пользователи имеют возможность отфильтровать такую информацию по:

местом предоставления услуг в областях и общинах;

типами услуг;

На портале представлены различные услуги: от психологической поддержки, медицинских программ, патриотического воспитания, искусства до всего необходимого для развития ветеранских объединений и предпринимательских инициатив ветеранов.

Сейчас на портале определено 7542 услуг.

Минветеранов запускает еще одно цифровое решение для расширения и упрощения доступа к информации обо всех имеющихся в Украине услугах от всех стейкхолдеров. E-Карта - это по сути агрегатор данных, которого не хватало ветеранскому сообществу. Теперь все, что нужно ветеранам и ветеранкам, можно быстро найти через свой смартфон или компьютер, указав лишь область или свою территориальную громаду - говорит и.о. Министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

Дополнение

В ведомстве объясняют, что алгоритм работы с е-Картой достаточно прост:

пользователь заходит на сайт,

отфильтровывает область, громаду, тип услуги

читает название и описание опций, предоставляемых в рамках услуги

видит адрес, приходит, подает заявление на услугу или сразу ее получает

Большую роль в качественном наполнении е-Карты услуг в громадах для ветеранов и ветеранок войны играют представители структурных подразделений ОВА по вопросам ветеранской политики, ведь на них возложена функция координации процесса на уровне области, что значительно ускоряет работу и улучшает качество предоставляемой информации - объясняет заместитель Министра по делам ветеранов Руслан Приходько.

Команды Минветеранов и МОМ использовали инструмент сбора данных от громад относительно имеющихся услуг для ветеранов и ветеранок войны, их семей, семей погибших защитников и защитниц, и провели его двухнедельное тестирование и отработку в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

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На основе результатов тестирования обновленный инструмент сбора данных, вместе с подробными инструкциями по его заполнению, был распространен на все области Украины.

Напомним

По состоянию на май, в Украине зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, а после завершения войны их количество возрастет до 5-6 млн человек.