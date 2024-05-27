У державному реєстрі зареєстровано 1,2 млн ветеранів, після перемоги їх кількість зросте - Кушнір
Київ • УНН
В Україні у державному реєстрі на сьогодні зареєстровано 1,2 млн ветеранів, а після завершення війни їх кількість зросте до 5-6 млн осіб.
На сьогодні в Україні зареєстровано 1,2 млн ветеранів, а після завершення війни їх кількість зросте до 5-6 млн осіб. Про це заявив заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір на саміті "Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя", передає УНН.
Зараз у нас у державному реєстрі зареєстровано 1,2 млн ветеранів. Але, ми розуміємо, що скільки зараз перебувають хлопців та дівчат на фронті й вони ще не мають статусу. Після перемоги ми бачимо, що кількість ветеранів, тобто та категорія, яка відноситься до нас, становитиме 5-6 млн осіб,
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Він зазначив, що 70% ветеранів мали офіційне працевлаштування до мобілізації, а ще 10-15% виходитимуть на пенсію після повернення з війни.
Нагадаємо
Програма Європейського союзу EU4Youth запускає дві трансформаційні грантові ініціативи, спрямовані на підтримку двох категорій українського суспільства - активної молоді та ветеранів, які повертаються з війни.