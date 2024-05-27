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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В государственном реестре зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, после победы их количество вырастет - Кушнир

В государственном реестре зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, после победы их количество вырастет - Кушнир

Киев  •  УНН

27 мая 2024, 14:20  •  3580 просмотра

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В Украине в государственном реестре на сегодня зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, а после завершения войны их количество возрастет до 5-6 млн человек.

На сегодня в Украине зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, а после завершения войны их количество возрастет до 5-6 млн человек. Об этом заявил заместитель министра по делам ветеранов Максим Кушнир на саммите "Путь ветерана от военной службы к гражданской жизни", передает УНН.

Сейчас у нас в государственном реестре зарегистрировано 1,2 млн ветеранов. Но, мы понимаем, что сколько сейчас находятся ребят на фронте и они еще не имеют статуса. После победы мы видим, что количество ветеранов, то есть та категория, которая относится к нам, составит 5-6 млн человек,

- сказал Кушнир.

Детали

Он отметил, что 70% ветеранов имели официальное трудоустройство до мобилизации, а еще 10-15% будут выходить на пенсию после возвращения с войны.

Напомним

Программа Европейского союза EU4Youth запускает две трансформационные грантовые инициативы, направленные на поддержку двух категорий украинского общества - активной молодежи и ветеранов, возвращающихся с войны.

Павел Башинский

Павел Башинский

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