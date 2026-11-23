Подводный аппарат в бездне Челленджера сделал это изображение пирокластического потока на глубине 6148 метров ниже уровня моря. Фото: Dr Robert Stern в рамках Cruise TN438, поддержанного National Science Foundation

Подводная миссия к глубочайшей океанской впадине на Земле сделала шокирующее открытие: самый глубокий пирокластический вулканический поток из когда-либо найденных на планете обнаружили в месте, где геологи не ожидали увидеть какую-либо вулканическую активность. Об этом УНН пишет со ссылкой на LiveScience.

Детали

Эти свидетельства мощного подводного извержения были обнаружены на глубине 6148 метров под поверхностью океана, на стенах бездны Челленджера — самой глубокой точки Марианской впадины и глубочайшей части океана. Это было «полной неожиданностью», сказал Роберт Стерн, почётный профессор геологических наук Техасского университета в Далласе и первый автор нового исследования, описывающего это открытие.

Как отмечает National Geographic, остатки взрывного вулканического извержения — «нечто новое и странное» в этом подводном мире — обнаружили благодаря роботизированным подводным аппаратам. Как сообщается в журнале Frontiers in Earth Science, эти странные скалистые обломки являются самыми глубоководными отложениями взрывного вулканического извержения из когда-либо обнаруженных.

И это своего рода проблема, потому что, согласно теории, их там быть не должно, указывает издание.

Вулканическая активность на морском дне — не редкость. На самом деле это явление распространено повсеместно: в центре тектонических плит находятся цепи вулканических островов и подводных гор, а на срединно-океанических хребтах — множество лавовых жерл. Но взрывной вулканизм должен существовать только на меньших глубинах. Он не должен возникать в Марианской впадине, потому что экстремальный вес океана над ней должен его подавлять.

Источник: Woods Hole Institution of Oceanography; National Science Foundation

Там, внизу, если вулкан извергается, он «физически не может взорваться и выбросить что-либо», отметил Роберт Стерн. И вот он: роботизированный разведчик обнаружил зазубренное скопление обломков на глубине более 6000 м, образовавшихся в результате какого-то вулканического взрыва.

«Это исследование затронуло настоящий рубеж вулканологии. Насколько глубоко магма может извергаться взрывным образом или, по крайней мере, фрагментироваться — это действительно открытый вопрос», — отметил Йонас Прейн, морской геофизик и вулканолог из Национального океанографического центра в Англии, который не принимал участия в новой работе. Отложения взрывных извержений в глубоководных районах встречаются крайне редко и никогда ранее не обнаруживались на такой глубине. В 2008 году свидетельства взрывного вулканизма были обнаружены на глубине более 3900 м ниже уровня моря — почти на половине глубины нового рекордсмена. «Именно поэтому это открытие настолько захватывает», — добавил Прейн. Оно «порождает множество вопросов, на которые у нас пока нет однозначных ответов».

Бездна Челленджера (Challenger Deep) — часть Марианской впадины, провал в западной части Тихого океана. Впадина образовалась, когда Тихоокеанская тектоническая плита начала погружаться (или «субдуцировать») под Филиппинскую морскую плиту около 52 миллионов лет назад. Сама бездна Челленджера представляет собой не одну точку, а совокупность трёх отдельных впадин, известных как бассейны, причём самая глубокая точка находится глубже, чем высота Эвереста.

Там давление примерно в тысячу раз выше, чем на уровне моря. Это делает посещение впадины сложным и, если вы человек, чрезвычайно опасным. Лишь несколько десятков людей совершили это путешествие и остались живы. Первыми людьми, совершившими путешествие к Марианской впадине, стали Дон Уолш и Жак Пикар в 1960 году. Исследователь National Geographic Джеймс Кэмерон самостоятельно совершил тот же подвиг в 2012 году.

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