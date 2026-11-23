Демократ Габбард победил Фокс после пересчёта голосов в США
Киев • УНН
Чак Габбард победил Вирджинию Фокс в Северной Каролине с перевесом менее 300 голосов. Демократы получат наибольшее число мест в Палате представителей с 1992 года.
Демократ Чак Габбард победил на выборах в Палату представителей США в пятом округе штата Северная Каролина по итогам пересчёта голосов, одержав победу над многолетним конгрессменом от Республиканской партии Вирджинией Фокс. Об этом сообщает ABC News, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что победа Габбарда обеспечит демократам наибольшее количество голосов в Палате представителей за последние 34 года.
Указывается, что по результатам подсчёта 99% голосов избирателей Габбард опередил Фокс с результатом 48,7% против 48,6%. Разница между кандидатами составляет менее 300 голосов.
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Издание указывает, что таким образом демократы будут иметь наибольшее представительство в нижней палате Конгресса с 1992 года, когда они также получили 258 мест.
Напомним
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