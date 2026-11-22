В Министерстве обороны Украины объяснили, почему Крымский мост является законной военной целью для ВСУ и почему украинские военные наносят по нему удары. Об этом сообщает Минобороны Украины, пишет УНН.

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19 ноября российский диктатор владимир путин назвал Крымский мост "исключительно мирным объектом". Однако в Минобороны Украины подчеркнули, что сооружение играет важную роль в обеспечении российской армии.

По данным ведомства, именно через Керченский мост россия перебрасывала военную технику и топливо для ведения боевых действий против Украины.

Почему Украина имеет право уничтожать Крымский мост

В Минобороны напомнили, что 19-километровый мост россия построила без какого-либо разрешения Украины, потратив на его сооружение 228 миллиардов рублей.

Строительство незаконной переправы осудили семь международных институтов, в частности Генеральная Ассамблея ООН и НАТО.

Украинское оборонное ведомство подчеркивает, что использование моста для военной логистики делает его законной военной целью. Правовым основанием для защиты Украины от российской агрессии является статья 51 Устава ООН, закрепляющая право государств на самооборону.

Россия впервые признала проблемы с логистикой из-за разрушения Крымского моста