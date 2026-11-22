российский диктатор владимир путин якобы согласился на гарантии безопасности для Украины по модели НАТО, но выдвинул условие. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.

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Как пишет обозреватель Дэвид Игнатиус со ссылкой на источник, близкий к переговорам, путин якобы согласен на гарантии безопасности, но при условии, что США и страны НАТО не будут размещать свои войска на территории Украины. В то же время с россии снимут санкции, но их могут восстановить, если москва будет сосредотачивать войска для нового вторжения.

Кроме того, НАТО перебросит войска на территорию Украины, если российская армия снова перейдет границу. Как говорится в публикации, специальный представитель президента США Джаред Кушнер обратился к путину с предупреждением.

Это началось как война с Украиной. Теперь это опосредованная война с Европой - заявил он.

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На фоне недавнего визита американских спецпосланников в москву кремль выдвинул требования к НАТО вывести свои войска к границам Альянса по состоянию на 1997 год. Это означало бы полный вывод контингента из стран Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к НАТО в течение этого периода.

До этого эти страны были либо частью "социалистического лагеря", либо непосредственно частями Советского Союза.

В то же время специальный представитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер отметил: во время закрытых обсуждений ситуации стороны осознали, что для прекращения этой войны "необходимы практические компромиссы".

Кремль использует американскую мирную инициативу, чтобы вновь потребовать от НАТО отступить на запад