Российский дрон разрушил квартиры на всех 5 этажах жилого дома под Киевом, под завалами, вероятно, находятся люди
Киев • УНН
В Вышгородском районе дрон РФ вызвал пожар и разрушил квартиры пятиэтажного дома. Жильцов эвакуируют, данные о жертвах уточняются.
В Вышгородском районе Киевской области в результате атаки российского беспилотника серьёзные разрушения получил пятиэтажный жилой дом. В здании вспыхнул пожар, а квартиры разрушены с первого по пятый этаж. Спасатели эвакуируют жильцов, уже известно о пострадавших, а под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.
Детали
По словам чиновника, вражеский беспилотник повредил жилое здание, вызвав масштабные разрушения и возгорание.
В повреждённом врагом доме в Вышгородском районе травмированы два человека, среди них — ребёнок. Подросток получил множественные осколочные ранения руки, его госпитализировали в больницу. У 22-летней девушки — резаные раны стопы, медики оказали ей помощь на месте
Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проводят эвакуацию людей из опасной зоны и работают над ликвидацией последствий удара.
Кроме жилого дома, в результате атаки повреждено помещение магазина.
На месте удара работают экстренные службы
К ликвидации последствий российской атаки привлекли спасателей ГСЧС, психологов и бригаду экстренной медицинской помощи.
Специалисты оказывают необходимую помощь жильцам дома, которые были вынуждены покинуть свои жилища.
В настоящее время информацию о погибших и пострадавших уточняют. Окончательные масштабы разрушений также устанавливаются.
В Кривом Роге число пострадавших в результате российской атаки возросло до 73, из них 9 детей21.11.26, 23:03 • 3450 просмотров