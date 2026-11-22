В Вышгородском районе Киевской области в результате атаки российского беспилотника серьёзные разрушения получил пятиэтажный жилой дом. В здании вспыхнул пожар, а квартиры разрушены с первого по пятый этаж. Спасатели эвакуируют жильцов, уже известно о пострадавших, а под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Детали

По словам чиновника, вражеский беспилотник повредил жилое здание, вызвав масштабные разрушения и возгорание.

В повреждённом врагом доме в Вышгородском районе травмированы два человека, среди них — ребёнок. Подросток получил множественные осколочные ранения руки, его госпитализировали в больницу. У 22-летней девушки — резаные раны стопы, медики оказали ей помощь на месте - заявил Ткаченко.

Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проводят эвакуацию людей из опасной зоны и работают над ликвидацией последствий удара.

Кроме жилого дома, в результате атаки повреждено помещение магазина.

На месте удара работают экстренные службы

К ликвидации последствий российской атаки привлекли спасателей ГСЧС, психологов и бригаду экстренной медицинской помощи.

Специалисты оказывают необходимую помощь жильцам дома, которые были вынуждены покинуть свои жилища.

В настоящее время информацию о погибших и пострадавших уточняют. Окончательные масштабы разрушений также устанавливаются.

В Кривом Роге число пострадавших в результате российской атаки возросло до 73, из них 9 детей