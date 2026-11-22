Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поделилась личными переживаниями после борьбы с раком в новом документальном фильме "Heal" ("Исцеление"), который готовит BBC. Она рассказала, как болезнь изменила её физически и психологически, а также почему выздоровление не заканчивается вместе с лечением. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Рак действительно меняет человека. Он меняет твоё тело, меняет тебя физически, но есть гораздо более глубокая сторона того, как диагноз меняет тебя изнутри – призналась принцесса.

В фильме показали ранее не обнародованные кадры, на которых Кейт преодолевает сложный горный маршрут "Три вершины", предусматривающий восхождение на высочайшие вершины Англии, Шотландии и Уэльса в течение одного дня.

Как изменилась жизнь принцессы после болезни

В марте 2024 года Кейт сообщила об онкологическом заболевании и прохождении химиотерапии. В январе 2025 года она объявила о ремиссии.

Принцесса подчеркнула, что даже после завершения лечения пациенты переживают сложные периоды и не всегда могут быстро вернуться к привычной жизни.

Исцеление – это путь, который нужно пройти – отметила она.

Кейт также рассказала, что не воспользовалась традицией символически ударить в колокол после завершения лечения.

Её брат Джеймс Миддлтон предположил, что символом выздоровления для неё стали горный поход и документальный фильм.

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