"Рак действительно меняет человека": принцесса Кейт откровенно рассказала о борьбе с онкологией
Киев • УНН
Принцесса Кейт рассказала о физических и психологических последствиях рака. Она подчеркнула, что восстановление продолжается и после завершения лечения.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поделилась личными переживаниями после борьбы с раком в новом документальном фильме "Heal" ("Исцеление"), который готовит BBC. Она рассказала, как болезнь изменила её физически и психологически, а также почему выздоровление не заканчивается вместе с лечением. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Рак действительно меняет человека. Он меняет твоё тело, меняет тебя физически, но есть гораздо более глубокая сторона того, как диагноз меняет тебя изнутри
В фильме показали ранее не обнародованные кадры, на которых Кейт преодолевает сложный горный маршрут "Три вершины", предусматривающий восхождение на высочайшие вершины Англии, Шотландии и Уэльса в течение одного дня.
Как изменилась жизнь принцессы после болезни
В марте 2024 года Кейт сообщила об онкологическом заболевании и прохождении химиотерапии. В январе 2025 года она объявила о ремиссии.
Принцесса подчеркнула, что даже после завершения лечения пациенты переживают сложные периоды и не всегда могут быстро вернуться к привычной жизни.
Исцеление – это путь, который нужно пройти
Кейт также рассказала, что не воспользовалась традицией символически ударить в колокол после завершения лечения.
Её брат Джеймс Миддлтон предположил, что символом выздоровления для неё стали горный поход и документальный фильм.
Королевская дипломатия: зачем Уильям и Кейт приехали в Индию и о чем говорили с Моди18.11.26, 23:05 • 15342 просмотра