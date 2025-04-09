Велогонка Тур де Франс-2027 начнется в Эдинбурге, а первые три этапа пройдут в Шотландии, Англии и Уэльсе. Женский Тур де Франс также стартует из Британии в 2027 году.
Парламент Уэльса планирует разрешить избирателям отзывать депутатов за ненадлежащее поведение. Нововведение может заработать после выборов в мае 2026 года.
Токсикологический отчет обнаружил высокий уровень алкоголя и наркотиков в крови Лиама Пейна. За несколько часов до смерти певец встречался с двумя проститутками в гостиничном номере.
Шторм «Эовин» с порывами ветра до 183 км/ч оставил без электричества около миллиона объектов в Ирландии и Великобритании. Стихия унесла по меньшей мере две жизни, повредила инфраструктуру и привела к масштабным перебоям в транспортном сообщении.
Суд отказал жителю Уэльса в разрешении на поиск жесткого диска с 8000 биткоинами на свалке в Ньюпорте. Диск был случайно выброшен в 2013 году и сейчас находится среди 100 тысяч тонн мусора.
БЭБ разоблачила схему уклонения от налогов группой компаний холдинга GNT Group при перевалке пшеницы. На зерновом терминале «Олимпикс» продолжаются обыски, представители компаний активно противодействуют следователям.
В аэропортах Германии, Великобритании и Нидерландов отменено более 190 рейсов из-за снега и ледяного дождя. Во Франкфурте, Схипхоле и Хитроу наблюдаются серьезные задержки полетов.
Сильные снегопады и ледяной дождь парализовали транспортную систему Англии и Уэльса. Закрыты аэропорты Манчестера и Ливерпуля, температура упала до -11°C, ожидается до 40 см снега.
Ученые обнаружили, что Стоунхендж мог быть символом объединения древних британцев. Исследование показало, что 6-тонный Алтарный камень был установлен между 2500-2020 годами до н.э.
Цены на газ в Европе продолжают снижаться из-за мягкой и ветреной погоды. Шторм Драг увеличил производство энергии ветра, что сократило использование газа для электричества.
Мощный шторм Дарра накрыл Великобританию и Ирландию, оставив без электроэнергии более 400 тысяч потребителей. Из-за опасных порывов ветра до 130 км/ч отменены массовые мероприятия и футбольные матчи.
Парламент Великобритании поддержал законопроект об эвтаназии для неизлечимо больных: 330 голосов " за " против 275. Документ предусматривает возможность ассистированного умирания для совершеннолетних пациентов со сроком жизни до 6 месяцев.
В Уэльсе задержали 46-летнего Дэниела Андреаса Сан-Диего, который 20 лет был в розыске ФБР за взрывы в Сан-Франциско. За информацию о нем предлагали $250 тысяч.
Шторм Берт принес в Британию 80% месячной нормы осадков и ветер до 132 км/ч. Стихия вызвала наводнения, гибель 5 человек, отмену авиарейсов и оставила тысячи домов без электричества.
Мощный шторм Берт принес месячную норму осадков за 48 часов на Британские острова. Стихия вызвала наводнения, гибель людей и оставила без света 60 тысяч потребителей в Ирландии.
Жеребьевка отбора на ЧМ-2026 состоится 13 декабря 2024 года. Сборные распределят в 12 группах, победители групп выйдут в финальную стадию, вторые места и 4 лучшие команды Лиги наций сыграют плей-офф.
Принцесса Уэльская присоединилась к мужу на встрече с семьями жертв нападения в Саутпорте. Это первый официальный выход Кейт после завершения курса химиотерапии, где она проявила поддержку пострадавшей общине.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые вернулась к работе после завершения лечения от рака. Она встретилась с командой Центра раннего развития ребенка в Виндзорском замке для обсуждения своего проекта.
Новое исследование показало, что наибольшие изменения в организме человека происходят в возрасте 44 и 60 лет. Ученые обнаружили трансформации в молекулах, связанных с метаболизмом и иммунной системой.
Парламент Уэльса утвердил Элунед Морган в должности первого министра. Она стала первой женщиной на этом посту в истории Уэльса, заменив Вон Гитинга, который подал в отставку.
Кир Стармер провел срочное совещание с министрами и правоохранителями по прекращению уличного насилия против искателей убежища. Правительство планирует расширить уголовное правосудие и развернуть специально обученных полицейских.
В Великобритании 17-летнему подростку предъявлены обвинения в убийстве трех девочек и покушении на убийство 10 человек. Нападение произошло в летнем лагере в Саутпорте во время танцевального мастер-класса.
НАТО инвестирует 1,1 миллиарда долларов в искусственный интеллект, робототехнику и космические технологии четырех европейских компаний для укрепления обороноспособности Альянса.
Сегодня, четвертого июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с кариесом, который был начат в США в 2013 году. По данным ВОЗ во всем мире кариес встречается у 60-90% детей школьного возраста и почти у 100% взрослых людей.
Правительство Великобритании позволит досрочно освободить некоторых заключенных, срок заключения которых близится к концу, и перенести судебные заседания, чтобы уменьшить количество заключенных в переполненных тюрьмах.
19-летний бегун с синдромом Дауна Ллойд Мартин стал самым молодым человеком с умственной отсталостью, который преодолел Лондонский марафон, установив мировой рекорд Гиннеса.
Камилла рассказала о короле Чарльзе ІІІ, который выздоровел после трехдневного пребывания в больнице для лечения простаты, в то время как она сама открыла новый центр поддержки онкобольных.