Более 10 000 дополнительных смертей зафиксировали в Европе на фоне рекордной жары в июне

Европейские страны сообщили о более чем 10 000 дополнительных смертей во время рекордной жары, охватившей запад континента в конце июня, свидетельствуют официальные данные, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Подавляющее большинство - более 9000 - были среди людей в возрасте 65 лет и старше, согласно данным, опубликованным EuroMOMO, сетью, поддерживаемой Европейским центром профилактики и контроля заболеваний и Всемирной организацией здравоохранения.

Экстремальная жара может привести к смерти, вызвав тепловой удар или обострив сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, причем пожилые люди являются одними из наиболее уязвимых.

"Такой избыток в это время года необычен. Он действительно высок", - сказал Reuters Лассе Вестергаард, главный врач Государственного института сывороток Дании, где базируется EuroMOMO.

"Трудно объяснить эту высокую избыточную смертность чем-то, кроме экстремальной жары", - добавил Вестергаард.

Ученые заявили, что волна жары в конце июня была бы "практически невозможной" без изменения климата, вызванного человеком, которое делает волны жары более частыми и интенсивными.

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Данные о смертности в 27 европейских странах включали избыточную смертность от всех причин, а не только связанную с жарой, в течение недели с 22 по 28 июня, когда волна жары достигла пика во Франции, Испании, Великобритании и других странах.

Но ученые заявили, что нет других известных основных факторов, таких как вспышки COVID-19, которые могли бы способствовать росту до 10 650 дополнительных смертей за эту неделю.

Совокупная смертность в тех же европейских странах за предыдущие восемь недель была в среднем примерно на 500 смертей в неделю ниже типичного уровня. Данные EuroMOMO могут быть пересмотрены в последующие недели, когда поступит больше данных.

Экстремальная волна жары в конце июня привела к перебоям с электроснабжением, закрытию школ и побитию температурных рекордов во Франции, Испании и Великобритании.

EuroMOMO не публикует данные об избыточной смертности по отдельным странам, но отмечает, что Франция и Бельгия были единственными двумя странами в Европе, где зафиксирован "очень высокий уровень избыточной смертности" в последнюю неделю июня.

По данным национального института здравоохранения Sciensano, избыточная смертность в Бельгии была самой высокой во время любой жары за всю историю наблюдений, начиная с 2000 года.

В отдельном научном исследовании, опубликованном в понедельник, по оценкам, 2700 человек умерли от причин, связанных с жарой, только в Англии и Уэльсе во время майской и июньской жары.

Волны жары могли стать причиной более 2700 смертей в Англии и Уэльсе – исследование