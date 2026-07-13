Более 10 000 дополнительных смертей зафиксировали в Европе на фоне рекордной жары в июне
Киев • УНН
Европейские страны зафиксировали более 10 000 дополнительных смертей во время рекордной жары в конце июня. Большинство жертв — люди в возрасте от 65 лет, а учёные связывают это с изменением климата.
Европейские страны сообщили о более чем 10 000 дополнительных смертей во время рекордной жары, охватившей запад континента в конце июня, свидетельствуют официальные данные, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Подавляющее большинство - более 9000 - были среди людей в возрасте 65 лет и старше, согласно данным, опубликованным EuroMOMO, сетью, поддерживаемой Европейским центром профилактики и контроля заболеваний и Всемирной организацией здравоохранения.
Экстремальная жара может привести к смерти, вызвав тепловой удар или обострив сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, причем пожилые люди являются одними из наиболее уязвимых.
"Такой избыток в это время года необычен. Он действительно высок", - сказал Reuters Лассе Вестергаард, главный врач Государственного института сывороток Дании, где базируется EuroMOMO.
"Трудно объяснить эту высокую избыточную смертность чем-то, кроме экстремальной жары", - добавил Вестергаард.
Ученые заявили, что волна жары в конце июня была бы "практически невозможной" без изменения климата, вызванного человеком, которое делает волны жары более частыми и интенсивными.
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Данные о смертности в 27 европейских странах включали избыточную смертность от всех причин, а не только связанную с жарой, в течение недели с 22 по 28 июня, когда волна жары достигла пика во Франции, Испании, Великобритании и других странах.
Но ученые заявили, что нет других известных основных факторов, таких как вспышки COVID-19, которые могли бы способствовать росту до 10 650 дополнительных смертей за эту неделю.
Совокупная смертность в тех же европейских странах за предыдущие восемь недель была в среднем примерно на 500 смертей в неделю ниже типичного уровня. Данные EuroMOMO могут быть пересмотрены в последующие недели, когда поступит больше данных.
Экстремальная волна жары в конце июня привела к перебоям с электроснабжением, закрытию школ и побитию температурных рекордов во Франции, Испании и Великобритании.
EuroMOMO не публикует данные об избыточной смертности по отдельным странам, но отмечает, что Франция и Бельгия были единственными двумя странами в Европе, где зафиксирован "очень высокий уровень избыточной смертности" в последнюю неделю июня.
По данным национального института здравоохранения Sciensano, избыточная смертность в Бельгии была самой высокой во время любой жары за всю историю наблюдений, начиная с 2000 года.
В отдельном научном исследовании, опубликованном в понедельник, по оценкам, 2700 человек умерли от причин, связанных с жарой, только в Англии и Уэльсе во время майской и июньской жары.
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