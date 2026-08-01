Зеленский подтвердил поражение инфраструктуры трех НПЗ в башкортостане и подсанкционного контейнеровоза Yanina

Президент Владимир Зеленский подтвердил поражение инфраструктуры трех российских НПЗ в Башкортостане на расстоянии почти 1600 километров, а также в акватории Черного и Азовского морей, в том числе подсанкционного российского контейнеровоза Yanina, пишет УНН.

Благодарен украинским воинам, которые возвращают войну в россию и отвечают на ее удары против жизни. Наши цели – последовательно определенные объекты, обеспечивающие войну. Этой ночью было применение мидлстрайков – есть поражение в акватории Черного и Азовского морей. Также поражен подсанкционный российский контейнеровоз Yanina, который шел под российским флагом и имел вместимость более 100 тысяч тонн. Благодаря точности наших Сил обороны он пошел ко дну