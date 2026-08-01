Зеленский подтвердил поражение инфраструктуры трех НПЗ в башкортостане и подсанкционного контейнеровоза Yanina
Киев • УНН
Президент Зеленский подтвердил поражение инфраструктуры трех российских НПЗ в башкортостане на расстоянии почти 1600 км. Также потоплен подсанкционный контейнеровоз Yanina.
Президент Владимир Зеленский подтвердил поражение инфраструктуры трех российских НПЗ в Башкортостане на расстоянии почти 1600 километров, а также в акватории Черного и Азовского морей, в том числе подсанкционного российского контейнеровоза Yanina, пишет УНН.
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Благодарен украинским воинам, которые возвращают войну в россию и отвечают на ее удары против жизни. Наши цели – последовательно определенные объекты, обеспечивающие войну. Этой ночью было применение мидлстрайков – есть поражение в акватории Черного и Азовского морей. Также поражен подсанкционный российский контейнеровоз Yanina, который шел под российским флагом и имел вместимость более 100 тысяч тонн. Благодаря точности наших Сил обороны он пошел ко дну
Президент также указал:
Сегодня же ночью подразделения Службы безопасности поразили инфраструктуру трех российских НПЗ в Башкортостане. Расстояние – почти 1600 километров до объектов. Заводы, которые перерабатывают миллионы тонн нефти в год. Благодарю за точность! Продолжаем наше справедливое давление. План дальнобойных санкций шаг за шагом выполняется
В россии фиксируют удар по НПЗ в уфе в 1500 км от границы01.08.26, 09:53 • 4325 просмотров