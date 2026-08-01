В россии фиксируют удар по НПЗ в уфе в 1500 км от границы

В россии фиксируют удар по НПЗ в Уфе, что примерно в 1500 км от границы, о чем сообщают мониторинговые ресурсы в субботу, пишет УНН.

Детали

"Уже в который раз пораженный один из трех НПЗ в Уфе уйдет на плановый ремонт", - отмечает Exilenova+.

"Уфа, НПЗ", - также распространил соответствующее видео руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

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