В россии фиксируют удар по НПЗ в уфе в 1500 км от границы
Киев • УНН
В субботу зафиксирован удар по одному из трех нефтеперерабатывающих заводов в уфе.
В россии фиксируют удар по НПЗ в Уфе, что примерно в 1500 км от границы, о чем сообщают мониторинговые ресурсы в субботу, пишет УНН.
Детали
"Уже в который раз пораженный один из трех НПЗ в Уфе уйдет на плановый ремонт", - отмечает Exilenova+.
"Уфа, НПЗ", - также распространил соответствующее видео руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
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