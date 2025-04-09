Рустем Умєров

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25126 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Украины заявил, что рф перекручивает договоренности о тишине в Черном море и прекращении огня по энергетике. Он подчеркнул важность освобождения украинских пленных.

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Зеленский о следующем раунде переговоров с США: “договорились, что будет”

Владимир Зеленский сообщил о предстоящих переговорах между Украиной и США. До этого делегации стран провели встречу в Саудовской Аравии, где обсудили вопросы безопасности.

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Зеленский назвал разногласия в позициях Украины и россии после переговоров в Саудовской Аравии

Зеленский заявил, что США будут способствовать возвращению украинских детей, пленных военных и гражданских. Россияне же подняли вопрос портов и агроэкспорта.

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Украина и США провели переговоры в Эр-Рияде по безопасной навигации в Черном море и защите энергетической инфраструктуры. Достигнуты договоренности о прекращении огня и обмене пленными.

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Зеленский ожидает новый доклад после встреч украинской и американской команд

Владимир Зеленский заявил об ожидании нового доклада о встрече украинской и американской команд.

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Встреча команд рф и США в Эр-Рияде: совместное заявление обнародуют 25 марта – росСМИ

Завтра будет опубликовано совместное заявление россии и США по итогам переговоров в Эр-Рияде, которые длились более 12 часов. Подписывать никакие документы не планируют.

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Готовим на эту неделю работу с европейскими партнерами ради шагов безопасности - Зеленский

Зеленский подчеркнул необходимость сильных шагов для принуждения россии к миру через санкции, поддержку Украины и международную координацию. Украина готовит совместные шаги безопасности с Европой.

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Трамп о переговорах в Саудовской Аравии: сейчас говорим о территории

Дональд Трамп заявил, что в Саудовской Аравии обсуждают вопросы территорий, линий разграничения и энергетику. Дискуссии сосредоточены на прекращении огня и безопасности судоходства в Черном море.

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Переговоры США и россии в Эр-Рияде продолжаются более 9 часов: уже было три перерыва

В Эр-Рияде продолжаются переговоры делегаций россии и США, которые уже длятся более 9 часов с перерывами. Подписывать какие-либо документы по итогам консультаций не планируют.

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В ОП подтвердили, что делегация Украины остается в Саудовской Аравии для консультаций с США

Украинская делегация остается в Саудовской Аравии для консультаций с американской командой после переговоров с россией. Обсуждается прекращение огня и обмен пленными.

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В Эр-Рияде сегодня встречаются США и рф: российская делегация прибыла на переговоры

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с США, мероприятие закрыто для прессы. Накануне США встретились с украинской делегацией, подробности встречи неизвестны.

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В Саудовской Аравии завершилась встреча между командами Украины и США - Умеров

В Саудовской Аравии состоялась встреча украинской и американской делегаций. Обсудили вопросы энергетики, безопасности инфраструктуры и расширение соглашения о Черном море.

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Зеленский оценил переговоры с США в Эр-Рияде: разговор полезный, работа делегаций продолжается

В Саудовской Аравии продолжается встреча делегаций Украины и США, где обсуждаются вопросы безопасности энергетики и инфраструктуры. Переговоры в этот раз имеют более технический уровень.

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