Рустем Умєров

В Украине военнообязанные, получившие статус ограниченно годных до 4 мая 2024 года, должны повторно пройти ВВК до 5 июня 2025 года. Направление можно получить через Резерв+ или ТЦК.
Европейские союзники и Канада призвали россию срочно ответить на предложение США о прекращении огня в Украине, которое Киев уже принял. Давление должно подтолкнуть рф к деэскалации.
Дания объявила о 25-м пакете военной помощи Украине на сумму $970 млн. Он будет включать усиление ПВО, артиллерии, поддержку авиации и взносы в коалиции.
У Украины есть план для принуждения россии к переговорам: удержание фронта, защита неба и развитие дальнобойных возможностей. Нужна поддержка в боеприпасах и системах ПВО.
С 1 апреля выводы ВВК будут создаваться онлайн и автоматически попадать в реестр "Оберіг". Больше не нужно будет лично относить их в ТЦК.
Президент Украины сообщил о передаче американской стороне данных о российских ударах по энергетической инфраструктуре. Киев настаивает, чтобы каждое нарушение было зафиксировано.
Нидерланды ускоряют поддержку Украины на 2 миллиарда евро, из которых 500 миллионов пойдут на закупку беспилотников. Это поможет Украине эффективнее противостоять российским атакам.
Рустем Умеров указал более 1,6 млн грн зарплаты в декларации за 2024 год. Его жена получила 1,8 млн грн, а также у него есть квартира в США.
Нидерланды предоставят Украине 500 миллионов евро на разработку беспилотников. Это часть пакета помощи в 2 млрд евро до 2025 года для остановки агрессии РФ.
ВМС ВСУ заявили, что Украина ответит на нарушение россией перемирия в Черном море. Для Киева важно прекращение обстрелов инфраструктуры портов и безопасность зернового коридора.
Минобороны Украины запустило Управление космической политики для военной связи, разведданных и оповещения о ракетных угрозах. Оно будет координировать инженеров, разработчиков и ученых.
Президент Украины объявил о кадровых перестановках в военной авиации. Новые назначения должны усилить обороноспособность и улучшить авиационный компонент Сил обороны.
Появится новая вертикаль для развития авиации в Минобороны и Генштабе ВСУ. Умеров уже назначил людей, которые будут курировать это направление, и сформировал представление в Кабмин.
После обстрела Херсона россиянами, Украина ждет реакции США из-за нарушения договоренностей по энергетике. Зеленский заявил, что доказательства будут переданы США.
Рустем Умеров встретился с Себастьяном Лекорню во Франции для обсуждения усиления украинской армии. Речь шла о ПВО, ракетах, боеприпасах, авиации, бронетехнике и совместном производстве оружия.
При посредничестве США и Саудовской Аравии заключено соглашение о прекращении огня. россия получит значительно больше выгоды, чем Украина, пишет The Times.
Министр обороны Рустем Умеров заявил об успешности встречи в Эр-Рияде, где обсуждались вопросы прекращения огня, безопасности судоходства и обмена пленными. Он подчеркнул роль США в гарантировании выполнения договоренностей.
Президент Украины заявил, что рф перекручивает договоренности о тишине в Черном море и прекращении огня по энергетике. Он подчеркнул важность освобождения украинских пленных.
Владимир Зеленский сообщил о предстоящих переговорах между Украиной и США. До этого делегации стран провели встречу в Саудовской Аравии, где обсудили вопросы безопасности.
Зеленский заявил, что США будут способствовать возвращению украинских детей, пленных военных и гражданских. Россияне же подняли вопрос портов и агроэкспорта.
Украина и США провели переговоры в Эр-Рияде по безопасной навигации в Черном море и защите энергетической инфраструктуры. Достигнуты договоренности о прекращении огня и обмене пленными.
Владимир Зеленский заявил об ожидании нового доклада о встрече украинской и американской команд.
Завтра будет опубликовано совместное заявление россии и США по итогам переговоров в Эр-Рияде, которые длились более 12 часов. Подписывать никакие документы не планируют.
Зеленский подчеркнул необходимость сильных шагов для принуждения россии к миру через санкции, поддержку Украины и международную координацию. Украина готовит совместные шаги безопасности с Европой.
Дональд Трамп заявил, что в Саудовской Аравии обсуждают вопросы территорий, линий разграничения и энергетику. Дискуссии сосредоточены на прекращении огня и безопасности судоходства в Черном море.
В Эр-Рияде продолжаются переговоры делегаций россии и США, которые уже длятся более 9 часов с перерывами. Подписывать какие-либо документы по итогам консультаций не планируют.
Украинская делегация остается в Саудовской Аравии для консультаций с американской командой после переговоров с россией. Обсуждается прекращение огня и обмен пленными.
Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с США, мероприятие закрыто для прессы. Накануне США встретились с украинской делегацией, подробности встречи неизвестны.
В Саудовской Аравии состоялась встреча украинской и американской делегаций. Обсудили вопросы энергетики, безопасности инфраструктуры и расширение соглашения о Черном море.
В Саудовской Аравии продолжается встреча делегаций Украины и США, где обсуждаются вопросы безопасности энергетики и инфраструктуры. Переговоры в этот раз имеют более технический уровень.