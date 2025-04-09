Рустем Умєров

Переговоры США и россии в Эр-Рияде продолжаются более 9 часов: уже было три перерыва

В Эр-Рияде продолжаются переговоры делегаций россии и США, которые уже длятся более 9 часов с перерывами. Подписывать какие-либо документы по итогам консультаций не планируют.