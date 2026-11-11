Речь шла не только о гарантиях безопасности, но и о более широких форматах с участием европейцев — Зеленский о докладе из Абу-Даби

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклад по итогам встреч в Абу-Даби и определил три наиболее важных момента — гуманитарная договорённость, взгляды на гарантии безопасности и более широкие форматы дальнейшей работы, передаёт УНН.

Наша команда доложила по итогам встреч в Абу-Даби с американской и российской сторонами, а также по результатам координации с присутствовавшими в Эмиратах европейскими партнёрами. Первое: важная гуманитарная договорённость о подготовке нового обмена. Второе: стороны обсудили взгляды на обеспечение безопасности, и необходимо, чтобы первым шагом стало завершение этой войны и гарантии безопасности Украины. Третье: обсудили более широкие форматы дальнейшей работы с участием европейцев — сообщил Зеленский.

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Дополнение

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные мирные переговоры с участием Украины, США и рф. Второй день переговоров продолжался около двух часов.

Как сообщали в правительственном Центре стратегических коммуникаций, накануне стороны, по сообщениям, обсуждали возможность масштабного обмена военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500. А сегодня, 11 ноября, по сообщениям, участники планировали обсудить деэскалацию, безопасность судоходства в Чёрном море, энергетику и другие военные вопросы.

Второй день переговоров в Абу-Даби должен был затронуть вопрос территорий, отмечало Politico.

Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым определяет ключевыми приоритетами прекращение боевых действий, надёжные гарантии безопасности, экономическое восстановление и гуманитарные шаги.