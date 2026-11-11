Йшлося не лише про гарантії безпеки, а й про ширші формати за участі європейців - Зеленський про доповідь з Абу-Дабі

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заслухав доповідь за підсумками зустрічей в Абу-Дабі і визначив три найважливіші моменти - гуманітарна домовленість, погляди на гарантії безпеки та ширші формати подальшої роботи, передає УНН.

Наша команда доповіла за підсумками зустрічей в Абу-Дабі з Американською та російською сторонами, а також за результатами координації з присутніми в Еміратах Європейськими партнерами. Перше: важлива гуманітарна домовленість про підготовку нового обміну. Друге: сторони обговорили погляди на гарантування безпеки, і потрібно, щоб першим кроком було закінчення цієї війни та гарантії безпеки України. Третє: обговорили ширші формати подальшої роботи за участі європейців - повідомив Зеленський.

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Доповнення

11 листопада в Абу-Дабі завершилися дводенні мирні переговори за участю України, США та рф. Другий день переговорів тривав близько двох годин.

Як повідомляли в урядовому Центрі стратегічних комунікацій, напередодні сторони, за повідомленнями, обговорювали можливість масштабного обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500. А сьогодні, 11 листопада, за повідомленнями, учасники планували обговорити деескалацію, безпеку судноплавства в Чорному морі, енергетику та інші воєнні питання.

Другий день переговорів в Абу-Дабі мав торкнутися питання територій, зазначало Politico.

Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим визначає ключовими пріоритетами припинення бойових дій, надійні гарантії безпеки, економічне відновлення та гуманітарні кроки.