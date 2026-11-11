Умєров назвав головний результат переговорів в Абу-Дабі і додав, що попереду "багато складної роботи"

Голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров підбив підсумки переговорів в Обʼєднаних Арабських Еміратах, головний результат - домовленості про великий обмін полоненими. Крім того, сторони змогли прямо викласти свої позиції, щодо яких залишаються суттєві розбіжності, тож попереду "ще багато складної роботи", передає УНН.

Головний результат – вдалося досягти домовленості про великий обмін полоненими. Зараз працюємо над узгодженням деталей та практичною реалізацією. Повернення наших людей додому залишається одним із головних пріоритетів. Робимо все можливе, щоб кожен українець повернувся з полону якнайшвидше - заявив Умєров.

Він додав, що у тристоронньому форматі Україна–США–росія обговорили питання досягнення миру та післявоєнної відбудови. Першим кроком до цього має стати припинення війни та гарантії безпеки для України.

За ці два дні сторони змогли прямо викласти свої позиції, щодо яких залишаються суттєві розбіжності. Попереду ще багато складної роботи, але можливості для продовження переговорного процесу є - наголосив голова Служби зовнішньої розвідки.

Додамо

Умєров подякував Сполученим Штатам "за активну участь в організації та проведенні переговорів. Окрема вдячність Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за особисту залученість".

Вдячний Об’єднаним Арабським Еміратам за гостинність і сприяння переговорам, а також нашим європейським партнерам – Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, представникам НАТО та Єврокомісії – за спільну роботу в Абу-Дабі - резюмував він.

Доповнення

11 листопада в Абу-Дабі звершилися дводенні мирні переговори за участю України, США та рф. Другий день переговорів тривав близько двох годин.

Як повідомляли в урядовому Центрі стратегічних комунікацій, напередодні сторони, за повідомленнями, обговорювали можливість масштабного обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500. А сьогодні, 11 листопада, за повідомленнями, учасники планували обговорити деескалацію, безпеку судноплавства в Чорному морі, енергетику та інші воєнні питання.

Другий день переговорів в Абу-Дабі мав торкнутися питання територій, зазначало Politico.

Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим визначає ключовими пріоритетами припинення бойових дій, надійні гарантії безпеки, економічне відновлення та гуманітарні кроки.