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Умеров назвал главный результат переговоров в Абу-Даби и добавил, что впереди «много сложной работы»

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

После переговоров в ОАЭ Украина договорилась о крупном обмене пленными. Стороны сохраняют существенные разногласия, но продолжат диалог.

Умеров назвал главный результат переговоров в Абу-Даби и добавил, что впереди «много сложной работы»

Глава Службы внешней разведки Рустем Умеров подвел итоги переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах, главный результат — договоренности о крупном обмене пленными. Кроме того, стороны смогли прямо изложить свои позиции, по которым сохраняются существенные разногласия, поэтому впереди «еще много сложной работы», передает УНН.

Главный результат — удалось достичь договоренности о крупном обмене пленными. Сейчас работаем над согласованием деталей и практической реализацией. Возвращение наших людей домой остается одним из главных приоритетов. Делаем все возможное, чтобы каждый украинец вернулся из плена как можно скорее 

— заявил Умеров.

Он добавил, что в трехстороннем формате Украина–США–Россия обсудили вопросы достижения мира и послевоенного восстановления. Первым шагом к этому должны стать прекращение войны и гарантии безопасности для Украины. 

За эти два дня стороны смогли прямо изложить свои позиции, по которым сохраняются существенные разногласия. Впереди еще много сложной работы, но возможности для продолжения переговорного процесса есть 

— подчеркнул глава Службы внешней разведки.

Добавим

Умеров поблагодарил Соединенные Штаты «за активное участие в организации и проведении переговоров. Отдельная благодарность Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру за личную вовлеченность».

Благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за гостеприимство и содействие переговорам, а также нашим европейским партнерам — Великобритании, Франции, Германии, Италии, представителям НАТО и Еврокомиссии — за совместную работу в Абу-Даби 

— резюмировал он.

Дополнение

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные мирные переговоры с участием Украины, США и РФ. Второй день переговоров продлился около двух часов.

Как сообщали в правительственном Центре стратегических коммуникаций, накануне стороны, по сообщениям, обсуждали возможность масштабного обмена военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500. А сегодня, 11 ноября, участники, по сообщениям, планировали обсудить деэскалацию, безопасность судоходства в Черном море, энергетику и другие военные вопросы.

Второй день переговоров в Абу-Даби должен был затронуть вопрос территорий, отмечало Politico.

Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым определяет в качестве ключевых приоритетов прекращение боевых действий, надежные гарантии безопасности, экономическое восстановление и гуманитарные шаги.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
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Германия
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Украина