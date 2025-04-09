Кристен Михаль

Новый премьер Эстонии обещает поддерживать Украину до победы в войне с россией

Кристен Михал, новый премьер-министр Эстонии, заявил о долговременной поддержке Украины в войне с россией. Он сообщил, что Эстония планирует собрать 1 млрд евро на закупку боеприпасов и увеличить оборонные расходы.