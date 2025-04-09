Кристен Михаль

Эстония увеличила военную помощь Украине на 25% и обязалась выделять 0,25% ВВП ежегодно. Премьер Кристен Михал подчеркнул, что
только Украина должна определять условия мирного процесса.
Эстония предоставляет Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для военных. Также планируется
дополнительная помощь продукцией оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро.
После повреждения кабеля EstLink 2 Эстония планирует усилить надзор за подводной инфраструктурой вместе с НАТО. Правительство
провело экстренное заседание и обсудило меры защиты с союзниками.
Кристен Михал прибыл в Киев для встречи с руководством Украины и подтвердил поддержку к победе. Одновременно в столицу прибыл
Фридрих Мерц через неделю после визита Шольца.
Правящая коалиция Эстонии планирует внести срочные изменения в конституцию относительно избирательного права. Граждане РФ и
Беларуси потеряют право голоса на местных выборах 2025 года.
Кристен Михал, новый премьер-министр Эстонии, заявил о долговременной поддержке Украины в войне с россией. Он сообщил, что Эстония
планирует собрать 1 млрд евро на закупку боеприпасов и увеличить оборонные расходы.