Украина и Эстония подписали декларацию об усилении сотрудничества в сфере безопасности и обороны: что она предусматривает
Киев • УНН
Лидеры подписали декларацию о сотрудничестве в обороне и развитии систем ПВО. Обсудили санкции против теневого флота рф и вступление Украины в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, в ходе которой лидеры подписали Совместную декларацию по усилению сотрудничества в сфере безопасности и обороны, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Как сообщили в ОП, документ предусматривает помощь в сфере безопасности, обмен опытом, сотрудничество в оборонной промышленности и ПВО, в частности совместное обязательство по развитию многоуровневых возможностей противоракетной обороны в Европе.
Украина и Эстония также продолжают работу над соглашением в формате Drone Deal. Его проект уже находится на рассмотрении эстонской стороны.
Глава государства проинформировал о потребностях в усилении украинской противовоздушной обороны и работе с партнерами над антибаллистической защитой всей Европы. Президент поблагодарил Эстонию за взносы в программу PURL и отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку.
Говорили и о важности усиления санкционного давления на рф и подготовке 21-го пакета санкций Европейского Союза. Зеленский подчеркнул, что важно вводить более жесткие меры против российского теневого флота в Балтийском море.
Зеленский и премьер Латвии подписали Drone Deal09.06.26, 16:30 • 2202 просмотра
Особое внимание уделили пути Украины к членству в Евросоюзе. Президент отметил, что наша страна ожидает открытия всех шести переговорных кластеров в течение июня – июля.
Зеленский поблагодарил Эстонию и лично Премьер-министра за поддержку Украины и вручил Кристену Михалу орден князя Ярослава Мудрого II степени.