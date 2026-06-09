Зеленский и премьер Латвии подписали Drone Deal

В Таллинне Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с новым Премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом, а также подписал Drone Deal, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Всегда рады видеть наших латвийских друзей. Знаем, что можем рассчитывать на вашу поддержку. Благодарны, что имеем такие прекрасные отношения между нашими народами. И благодарим за всю поддержку, которую Латвия оказала Украине на протяжении этой ужасной войны – сказал Президент.

Андрис Кулбергс рассказал о приоритетах его правительства и заверил в поддержке Украины и украинцев, которые сейчас проживают в Латвии.

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Как сообщили в ОП, Президент Украины и Премьер-министр Латвии подписали Drone Deal. Это уже шестая сделка в таком формате, которую наша страна заключает с партнерами. Drone Deal открывает много возможностей для Украины и Латвии в совместном производстве, прежде всего в сотрудничестве для защиты, которое необходимо на фоне всех вызовов безопасности.

Латвия будет способствовать укреплению оборонных возможностей Украины: речь идет о поддержке в сфере дронов, средств противовоздушной и противоракетной обороны. Предусматривается поставка оборонной продукции, финансирование украинского производства, развитие оборонного сотрудничества с Украиной, обмен технологиями, опытом и знаниями, в частности в построении интегрированной системы защиты неба - говорится в сообщении.

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Кроме того, Зеленский проинформировал о потребностях украинской ПВО и поблагодарил за поддержку программы PURL. Премьер-министр Латвии сообщил о подготовке следующих взносов.

Во время встречи обсудили также санкционное давление на россию, прежде всего усиление санкций против российского теневого флота, который использует среди прочего Балтийское море для транспортировки энергоресурсов в обход санкций.

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