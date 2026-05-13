Зеленский встретился с Никушором Даном - предложил Румынии Drone Deal и обсудил вступление в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего румынского коллегу Никушора Дану за приглашение на саммит Бухарестской девятки и рассказал об итогах участия в мероприятии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы государства в соцсетях.

Детали

Украинский лидер предложил Никушору Дану сотрудничество в специальном формате Drone Deal. Отдельное внимание было уделено проблеме евроинтеграции Украины.

Мы рассчитываем как можно скорее перейти к открытию переговорных кластеров, и поддержка со стороны Румынии в этом вопросе для нас важна. Обсудили и реализацию договоренностей в различных сферах, достигнутых во время моего визита в Бухарест в марте - говорится в сообщении главы государства.

Зеленский добавил, что Украина ценит солидарность Румынии и готовность вместе работать ради безопасности нашего региона, укрепления Европы и приближения справедливого мира.

Команды Украины и Финляндии работают над подготовкой Drone Deal. Зеленский и Стубб рассчитывают на быстрый результат