Зеленский встретился с Никушором Даном - предложил Румынии Drone Deal и обсудил вступление в ЕС
Киев • УНН
Зеленский предложил Румынии формат Drone Deal и обсудил вступление в ЕС. Президент поблагодарил Никушора Дана за поддержку и участие в саммите B9.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего румынского коллегу Никушора Дану за приглашение на саммит Бухарестской девятки и рассказал об итогах участия в мероприятии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы государства в соцсетях.
Детали
Украинский лидер предложил Никушору Дану сотрудничество в специальном формате Drone Deal. Отдельное внимание было уделено проблеме евроинтеграции Украины.
Мы рассчитываем как можно скорее перейти к открытию переговорных кластеров, и поддержка со стороны Румынии в этом вопросе для нас важна. Обсудили и реализацию договоренностей в различных сферах, достигнутых во время моего визита в Бухарест в марте
Зеленский добавил, что Украина ценит солидарность Румынии и готовность вместе работать ради безопасности нашего региона, укрепления Европы и приближения справедливого мира.
