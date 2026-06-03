Суд должен реагировать на злоупотребление процессуальными правами в деле о смерти Аднана Кивана — эксперты

В резонансном деле о смерти бизнесмена Аднана Кивана во время лечения в одесской клинике Odrex все острее становится вопрос времени. После смены суда и рассмотрения дела фактически заново растут риски того, что уголовное производство может завершиться не приговором, а истечением сроков давности. В том, как работает этот механизм и может ли сторона защиты осознанно реализовывать такой сценарий, разбирался УНН.

Сроки давности в уголовном производстве – это законодательно определенный период, в течение которого государство имеет право привлечь лицо к уголовной ответственности. Если до окончания этого срока суд не успевает вынести приговор, уголовное производство может быть закрыто независимо от того, насколько убедительны доказательства вины обвиняемого.

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский объясняет, что этот механизм является частью гарантий справедливого судопроизводства.

Если государство в течение определенного времени не смогло довести дело до приговора, оно теряет право наказывать человека и производство должно быть закрыто. Этот механизм защищает лицо от бесконечных преследований и мотивирует следствие работать быстрее - отметил Невядомский.

Именно поэтому в уголовных производствах, где сроки приближаются к завершению, фактор времени часто становится не менее важным, чем сами доказательства. В частности, речь идет об уголовном производстве в отношении врачей клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, которых судят по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

По версии следствия, после проведенной операции Аднану Кивану могли не назначить необходимую антибактериальную терапию и должным образом не отреагировать на послеоперационные осложнения. Согласно материалам дела, это могло привести к развитию сепсиса, который стал причиной смерти пациента.

В последние месяцы процесс приближался к одному из важнейших этапов – заслушиванию независимого эксперта-онколога, который должен был проанализировать и дать свое видение того, были ли в действиях врачей ошибки и нарушения протоколов, а в медицинской документации — несоответствия. Однако вместо перехода к медицинской сути дела процесс фактически вернулся к началу.

После серии процессуальных шагов стороны защиты, в частности ходатайства об изменении подсудности, производство было передано из Приморского районного суда Одессы в Киевский районный суд. Согласно требованиям закона, новый состав суда должен начать рассмотрение заново.

Юристы отмечают, что любые процессуальные действия, увеличивающие длительность рассмотрения, объективно влияют и на сроки давности. Именно поэтому в юридической среде передача дел в другие суды, многочисленные ходатайства об отводах и другие процессуальные механизмы часто рассматриваются сквозь призму того, насколько они могут приблизить момент истечения сроков давности.

Все, что затягивает рассмотрение дела, влияет на истечение сроков давности. Суд должен реагировать на злоупотребление участниками процесса процессуальными правами - подчеркнул Невядомский.

Особенно актуально это для производств по медицинской халатности, которые традиционно являются сложными и длительными из-за необходимости проведения экспертиз, анализа большого объема медицинской документации и привлечения узкопрофильных специалистов. По словам Невядомского, грань между законной защитой и затягиванием процесса часто очень тонкая.

При грамотной работе адвокатов грань добросовестного пользования процессуальными правами и злоупотребления этими правами очень тонкая - отметил президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке.

Эксперт обращает внимание, что в последнее время украинские суды все чаще сталкиваются с ситуациями, когда из-за кадровых изменений или других процессуальных обстоятельств рассмотрение дел приходится начинать заново.

Важно еще и то, что в деле Odrex инициатива по изменению подсудности возникла именно тогда, когда суд приблизился к исследованию медицинских доказательств и заслушиванию независимого эксперта. Это закономерно порождает вопрос: была ли главной целью таких процессуальных шагов смена суда как таковая, или все же получение дополнительного времени.

Для пострадавшей семьи Аднана Кивана риски такого сценария очевидны. Если сроки давности истекут раньше, чем суд завершит рассмотрение дела, производство может быть закрыто без ответа на главный вопрос – виновны ли врачи Русаков и Белоцерковская в смерти своего пациента?

В таком случае дело рискует завершиться не оценкой медицинских доказательств, не анализом экспертиз и не приговором суда, а простым истечением процессуального времени.

И именно поэтому вопрос сроков давности сегодня становится одним из ключевых в деле Odrex – наряду с выводами медицинских экспертов и доказательствами, которые еще предстоит исследовать суду.