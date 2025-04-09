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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28399 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во время визита в Италию королеве Камилле подарили пиццу "Маргарита" в честь 20-й годовщины ее свадьбы с королем Чарльзом. Король Чарльз выступил в итальянском парламенте.

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Евросоюз планирует уменьшить целевые показатели закупок газа, игнорируя требования США об импорте на 350 млрд долларов. Это решение принято на фоне экономических проблем и пошлин Трампа.

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За первый квартал 2025 года дефицит внешней торговли товарами Украины увеличился на 43%, достигнув $8,6 млрд. Товарооборот составил $28,4 млрд, импорт – $18,5 млрд, экспорт – $9,9 млрд.

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Агросектор обеспечил более половины экспорта Украины в марте: основные товары и партнеры

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Жилье в ЕС стремительно дорожает: цены на покупку выросли на 5%, аренда – более чем на 3%

С 2010 года наибольший рост цен на жилье произошел в Венгрии (+234%) и Эстонии (+228%).

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104% на китайский импорт: США обостряют торговую войну

В США вступили в силу новые торговые ограничения со сверхвысокими пошлинами в 104% на китайский импорт. Финансовые рынки отреагировали падением индексов и валют в Азии.

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Антимонопольный комитет Италии оштрафовал компанию по продаже билетов и шестерых туроператоров на €20 млн за накопление билетов в Колизей. Это ограничивало доступ туристов к амфитеатру.

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Принц Гарри вернулся в Британию накануне государственного визита короля Чарльза III в Италию

Принц Гарри прибыл в Лондон для апелляции относительно уровня охраны. Его приезд совпал с государственным визитом короля Чарльза III и королевы Камиллы в Рим.

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Украинский дзюдоист Михаил Свидрак завоевал "золото" на Кубке Европы в Хорватии

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“Спустил штаны перед рублем”: Тотти все-таки прибыл в москву и нарвался на критику

Экс-форвард "Ромы" Франческо Тотти прибыл в москву для участия в церемонии "Рейтинг букмекеров". Визит вызвал критику из-за войны россии против Украины.

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Учения Китая вокруг Тайваня: страны G7 выступили с совместным заявлением

Министры иностранных дел стран G7 выразили обеспокоенность из-за провокационных действий Китая вокруг Тайваня. Они призвали к миру и стабильности в Тайваньском проливе.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась в сложной ситуации из-за планов перевооружения Европы и роли ЕС в отношении Украины, пытаясь сохранить коалиционное правительство.

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Каллас: предоставление Украине 2 млн снарядов в этом году - приоритет ЕС, сегодня удалось уточнить планы

Министры обороны стран ЕС обсудили в Варшаве планы предоставления Украине 2 миллионов артиллерийских боеприпасов в этом году. Это является приоритетом и реальной задачей для европейских союзников.

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Пошлины Трампа вызвали шквал критики: партнеры Вашингтона возмущены

Новые импортные пошлины США вызвали волну критики от торговых партнеров. Лидеры стран и бизнес заявили о негативных последствиях для мировой экономики.

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Пожар в Риме: сгорело 17 электромобилей Tesla

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Премьер-министр Италии выразила обеспокоенность по поводу отправки европейского контингента в Украину, считая это провокацией для россии. Она предлагает распространить действие статьи 5 НАТО на Украину.

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Украинская группа Ziferblat выступит в первом полуфинале Евровидения-2025: под каким номером

Украинская группа Ziferblat выступит под номером 5 с песней "Bird of Pray" в первом полуфинале Евровидения-2025. Вместе с Украиной, в полуфинале выступят Исландия, Польша и другие страны.

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Европа заинтересована в гарантиях безопасности для Украины: Подоляк подытожил встречу "коалиции желающих" в Париже

Михаил Подоляк заявил, что Европа заинтересована в безопасности Украины, увеличивает военную помощь и инвестиции в оборону. Также обсуждается возможность привлечения США к коалиции.

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Среди участников "коалиции желающих" нет единодушия относительно военного контингента в Украине - NYT

Лидеры стран Европы не пришли к согласию по миротворцам в Украине. Франция и Британия настаивают на собственных войсках, Италия готова к миссии ООН, а Польша отказалась от отправки военных.

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Король Чарльз III попал в больницу из-за побочной реакции на лечение

Король Чарльз III был госпитализирован из-за побочной реакции на лечение, но врачи не видят причин для беспокойства. Несмотря на это, будущие мероприятия могут быть скорректированы для поддержания здоровья монарха.

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Саммит “Коалиции желающих” в Париже: о чем договорились лидеры стран

В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.

Война • 27 марта, 18:53 • 587947 просмотра

ЕС увеличил закупки СПГ и трубопроводного газа из россии на 18% - СМИ

Страны ЕС увеличили закупки газа из рф на 18% в 2024 году, несмотря на санкции. Еврокомиссия планирует представить план отказа от российских энергоносителей.

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Речь идет о миллионах евро: Италия выставила компаниям Meta и X огромные налоговые счета

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