Во время визита в Италию королеве Камилле подарили пиццу "Маргарита" в честь 20-й годовщины ее свадьбы с королем Чарльзом. Король Чарльз выступил в итальянском парламенте.
Евросоюз планирует уменьшить целевые показатели закупок газа, игнорируя требования США об импорте на 350 млрд долларов. Это решение принято на фоне экономических проблем и пошлин Трампа.
За первый квартал 2025 года дефицит внешней торговли товарами Украины увеличился на 43%, достигнув $8,6 млрд. Товарооборот составил $28,4 млрд, импорт – $18,5 млрд, экспорт – $9,9 млрд.
В марте 2025 года экспорт агропродукции составил 58% от всего экспорта Украины, достигнув 2,1 млрд долларов. Больше всего экспортировали кукурузу и подсолнечное масло, увеличился экспорт продуктов переработки.
С 2010 года наибольший рост цен на жилье произошел в Венгрии (+234%) и Эстонии (+228%).
В США вступили в силу новые торговые ограничения со сверхвысокими пошлинами в 104% на китайский импорт. Финансовые рынки отреагировали падением индексов и валют в Азии.
Антимонопольный комитет Италии оштрафовал компанию по продаже билетов и шестерых туроператоров на €20 млн за накопление билетов в Колизей. Это ограничивало доступ туристов к амфитеатру.
Принц Гарри прибыл в Лондон для апелляции относительно уровня охраны. Его приезд совпал с государственным визитом короля Чарльза III и королевы Камиллы в Рим.
Украинский дзюдоист Михаил Свидрак завоевал золотую медаль на Кубке Европы в Хорватии. Он победил азербайджанца Карима Аллахвердиева и других соперников.
Экс-форвард "Ромы" Франческо Тотти прибыл в москву для участия в церемонии "Рейтинг букмекеров". Визит вызвал критику из-за войны россии против Украины.
Министры иностранных дел стран G7 выразили обеспокоенность из-за провокационных действий Китая вокруг Тайваня. Они призвали к миру и стабильности в Тайваньском проливе.
По словам Алекса Янгера, Дональд Трамп, владимир путин и Си Цзиньпин делят мир, и Британии следует перевооружиться. США подрывают доверие, назначая неопытных руководителей в разведку.
По словам Андрея Коваленко, россия стремится разрушить ЕС, чтобы привлечь страны в свою зону влияния. Италия, с ее пророссийскими настроениями, может попасть под влияние рф, что будет хуже, чем во времена Муссолини.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась в сложной ситуации из-за планов перевооружения Европы и роли ЕС в отношении Украины, пытаясь сохранить коалиционное правительство.
Министры обороны стран ЕС обсудили в Варшаве планы предоставления Украине 2 миллионов артиллерийских боеприпасов в этом году. Это является приоритетом и реальной задачей для европейских союзников.
Новые импортные пошлины США вызвали волну критики от торговых партнеров. Лидеры стран и бизнес заявили о негативных последствиях для мировой экономики.
Экспорт товаров из Украины в марте 2025 года увеличился на 18%. Общий объем экспорта составил почти $9,9 млрд, а крупнейшим партнером остается ЕС.
В дилерском центре Tesla в Риме сгорело 17 автомобилей. Илон Маск назвал инцидент терроризмом, полиция расследует возможный поджог и связь с анархистскими группами.
Король Чарльз III вернется к публичным мероприятиям на этой неделе. Его госпитализировали из-за побочной реакции на лечение рака, но он чувствует себя достаточно хорошо для продолжения работы.
Министры иностранных дел европейских стран заявили о готовности усилить давление на россию санкциями. Это делается, чтобы помешать ведению войны и обеспечить Украине справедливый мир.
В Варшаве министры обороны стран ЕС обсудят инициативу Каи Каллас по усилению поддержки Украины. В частности, речь идет о выделении 5 млрд евро на артиллерийские снаряды.
Мощные штормы и наводнения в Южном Техасе привели к гибели людей и разрушениям. Рекордное количество осадков вызвало массовые эвакуации и перебои с электроснабжением.
Премьер-министр Италии выразила обеспокоенность по поводу отправки европейского контингента в Украину, считая это провокацией для россии. Она предлагает распространить действие статьи 5 НАТО на Украину.
Украинская группа Ziferblat выступит под номером 5 с песней "Bird of Pray" в первом полуфинале Евровидения-2025. Вместе с Украиной, в полуфинале выступят Исландия, Польша и другие страны.
Михаил Подоляк заявил, что Европа заинтересована в безопасности Украины, увеличивает военную помощь и инвестиции в оборону. Также обсуждается возможность привлечения США к коалиции.
Лидеры стран Европы не пришли к согласию по миротворцам в Украине. Франция и Британия настаивают на собственных войсках, Италия готова к миссии ООН, а Польша отказалась от отправки военных.
Король Чарльз III был госпитализирован из-за побочной реакции на лечение, но врачи не видят причин для беспокойства. Несмотря на это, будущие мероприятия могут быть скорректированы для поддержания здоровья монарха.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Страны ЕС увеличили закупки газа из рф на 18% в 2024 году, несмотря на санкции. Еврокомиссия планирует представить план отказа от российских энергоносителей.
Итальянские власти выставили компании Meta счет на 887,6 млн евро, X – на 12,5 млн евро, а LinkedIn – на 140 млн евро. Эти суммы касаются периода с 2015 по 2022 год.