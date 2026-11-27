Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) запретила юниорской сборной Украины по скелетону использовать наклейки Free Azov на спортивном снаряжении. Об этом сообщил лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич, передает УНН.

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Украинская сторона уже направила официальное обращение в международную организацию и добивается отмены этого решения.

По словам Гераскевича, 18 ноября украинские спортсмены по собственной инициативе разместили на скелетонах наклейки Free Azov, чтобы привлечь внимание международного сообщества к судьбе украинских военнослужащих, которые остаются в российском плену. Однако 26 ноября украинская федерация получила письмо от президентки IBSF Хайке Гроссванг с требованием убрать соответствующие надписи со спортивного снаряжения.

Они признают гуманитарную миссию этого слогана, но уже дальше в предложении снова говорят о войне и политике – отметил Гераскевич.

Спортсмен подчеркнул, что аналогичные гуманитарные призывы ранее использовали представители других видов спорта. В частности, флаги с призывом освободить защитников "Азовстали" демонстрировали украинский боксер Александр Усик и игроки национальной сборной Украины по футболу.

В международной федерации объяснили свое решение необходимостью соблюдения принципа политического нейтралитета. В IBSF отметили, что надпись содержит упоминание о конкретном военном подразделении, участвующем в вооруженном конфликте. Запрет распространяется как на соревновательные, так и на тренировочные заезды.

Всеукраинская федерация бобслея и скелетона, в свою очередь, уже направила официальный ответ в IBSF, в котором обосновала правомерность использования гуманитарного лозунга.

Ожидаем снятия этого бессмысленного запрета – добавил Гераскевич.

Отметим, что международный сезон украинской юниорской сборной по скелетону стартует 27–28 ноября на этапе Кубка Европы в норвежском Лиллехаммере. Этот сезон имеет особое значение для спортсменов в контексте подготовки и отбора к зимним Юношеским Олимпийским играм 2028 года.

Напомним

В феврале 2026 года Владислава Гераскевича не допустили к соревнованиям на зимних Олимпийских играх в Италии из-за его намерения выступить в "Шлеме памяти" с изображениями украинских спортсменов, погибших в результате российской агрессии. Впоследствии Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию украинского скелетониста.