Созданная в 2023 году Европейская ассоциация лучших рождественских ярмарок определила лучшие базары этого сезона. Более половины сертификатов на этот раз получили рынки в немецких городах. DW подробнее рассказала о немецких победителях, передает УНН.

Детали

Эксперты оценивают рождественские рынки, ярмарки и базары по четырем основным категориям: атмосфера и оформление, ассортимент и разнообразие, качество и экологичность, комфорт и безопасность. Учитываются, в частности, дизайн торговых домиков, праздничная иллюминация, качество живой и фоновой музыки, оригинальность сувениров, разнообразие региональных блюд и напитков, развлекательная программа для детей, возможности безбарьерного доступа и т. д.

Какие ярмарки в Германии получили рождественского "Оскара":

«Рынок всадника» в Ротенбурге-об-дер-Таубере: один из самых известных рождественских рынков Европы проходит среди декораций средневекового баварского городка;

Барочная ярмарка на Рыночной площади Людвигсбурга: славится своей иллюминацией. Над украшенными домиками здесь парят гигантские светящиеся ангелы, расправившие крылья;

«Рождественская столица Севера» — Любек: на время Адвента в городе открывается сразу несколько рынков: от классического у Старой ратуши до средневекового и ремесленного;

Город рождественских ангелов Аугсбург: один из старейших рождественских рынков Германии проходит на площади перед зданием ратуши. По выходным здесь можно увидеть знаменитую «Игру ангелов». Они появляются на балконах и в окнах здания под звуки рождественской музыки;

Рождество пряников в Ахене: ярмарка проходит на площадях вокруг исторической ратуши и знаменитого Ахенского собора. Главный сладкий символ этого рынка — ахенские пряники, испеченные по старинным рецептам;

Фахверковое Рождество в Кведлинбурге: в городе, известном своими фахверковыми домами, рождественская программа выходит за пределы главной площади. В рамках акции «Адвент во дворах» около двадцати исторических внутренних двориков, обычно закрытых, открывают свои ворота для гостей.

Эксперты проводят оценку по четырем основным категориям: атмосфера и оформление, ассортимент и разнообразие, качество и экологичность, комфорт и безопасность. Учитываются, в частности, дизайн торговых домиков, праздничная иллюминация, качество живой и фоновой музыки, оригинальность сувениров, разнообразие региональных блюд и напитков, развлекательная программа для детей, возможности безбарьерного доступа и т. д.

Помимо шести немецких локаций, в число лучших европейских рождественских ярмарок сезона 2026 года вошли еще пять ярмарок в Австрии, Швейцарии, Румынии, Дании и Норвегии (по одной в каждой стране).