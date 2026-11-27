Стали известны лучшие рождественские базары Европы 2026 года — какая страна получила больше всего рождественских "Оскаров"
Киев • УНН
Европейская ассоциация определила лучшие рождественские ярмарки сезона 2026 года. Шесть победителей расположены в Германии.
Созданная в 2023 году Европейская ассоциация лучших рождественских ярмарок определила лучшие базары этого сезона. Более половины сертификатов на этот раз получили рынки в немецких городах. DW подробнее рассказала о немецких победителях, передает УНН.
Детали
Эксперты оценивают рождественские рынки, ярмарки и базары по четырем основным категориям: атмосфера и оформление, ассортимент и разнообразие, качество и экологичность, комфорт и безопасность. Учитываются, в частности, дизайн торговых домиков, праздничная иллюминация, качество живой и фоновой музыки, оригинальность сувениров, разнообразие региональных блюд и напитков, развлекательная программа для детей, возможности безбарьерного доступа и т. д.
Какие ярмарки в Германии получили рождественского "Оскара":
- «Рынок всадника» в Ротенбурге-об-дер-Таубере: один из самых известных рождественских рынков Европы проходит среди декораций средневекового баварского городка;
- Барочная ярмарка на Рыночной площади Людвигсбурга: славится своей иллюминацией. Над украшенными домиками здесь парят гигантские светящиеся ангелы, расправившие крылья;
- «Рождественская столица Севера» — Любек: на время Адвента в городе открывается сразу несколько рынков: от классического у Старой ратуши до средневекового и ремесленного;
- Город рождественских ангелов Аугсбург: один из старейших рождественских рынков Германии проходит на площади перед зданием ратуши. По выходным здесь можно увидеть знаменитую «Игру ангелов». Они появляются на балконах и в окнах здания под звуки рождественской музыки;
- Рождество пряников в Ахене: ярмарка проходит на площадях вокруг исторической ратуши и знаменитого Ахенского собора. Главный сладкий символ этого рынка — ахенские пряники, испеченные по старинным рецептам;
- Фахверковое Рождество в Кведлинбурге: в городе, известном своими фахверковыми домами, рождественская программа выходит за пределы главной площади. В рамках акции «Адвент во дворах» около двадцати исторических внутренних двориков, обычно закрытых, открывают свои ворота для гостей.
Эксперты проводят оценку по четырем основным категориям: атмосфера и оформление, ассортимент и разнообразие, качество и экологичность, комфорт и безопасность. Учитываются, в частности, дизайн торговых домиков, праздничная иллюминация, качество живой и фоновой музыки, оригинальность сувениров, разнообразие региональных блюд и напитков, развлекательная программа для детей, возможности безбарьерного доступа и т. д.
Помимо шести немецких локаций, в число лучших европейских рождественских ярмарок сезона 2026 года вошли еще пять ярмарок в Австрии, Швейцарии, Румынии, Дании и Норвегии (по одной в каждой стране).