Цены на нефть немного выросли в пятницу, 27 ноября, и, похоже, прервут трехнедельную серию падения. Это происходит на фоне того, что продолжающиеся атаки на танкеры в Ормузском проливе и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии усилили опасения по поводу поставок из охваченного конфликтом Ближнего Востока. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4 цента — до 96,61 доллара за баррель к 04:50 GMT (06:50 по Киеву), после того как в четверг они подорожали почти на 2 доллара, достигнув самого высокого уровня с 6 ноября.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в США торговались на уровне 85,78 доллара за баррель, что на 2,10 доллара, или 2,5%, выше, чем в среду. В четверг торгов WTI не проводилось из-за празднования Дня благодарения в США.

Прогноз цены на нефть

"Мы считаем, что цена на нефть марки Brent все еще может превысить 100 долларов за баррель без новой серьезной эскалации на Ближнем Востоке, но для этого все чаще необходимы доказательства ограниченности поставок", — отметили аналитики ANZ в своей записке.

Цены снизились в предыдущие недели на фоне облегчения от того, что президент США Дональд Трамп не усилил военные действия против Ирана после промежуточных выборов. Однако Иран продолжает атаковать суда, проходящие через Ормузский пролив, нарушая экспорт нефти, а йеменские хуситы наносят удары по саудовской инфраструктуре.

"Возобновление экспорта из стран Персидского залива и снижение геополитических рисков поддерживают снижение цен на нефть в 2027 году. Однако истощение запасов, риски, связанные с судоходством, и медленный ремонт нефтеперерабатывающих заводов делают рынок уязвимым", — отметил аналитик OCBC Си́м Мо Сионг в своей записке.

В четверг после попадания снаряда в нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Джизане некоторые операции были временно приостановлены, сообщило Министерство энергетики Саудовской Аравии в своем заявлении.

Этот удар стал последней атакой хуситов на ключевые объекты Саудовской Аравии — через день после того, как группировка взяла на себя ответственность за атаки на Рас-Тануру, крупнейший нефтеперерабатывающий завод королевства и крупный центр экспорта нефти, а также на порты Джидда и Джизан в Красном море на фоне эскалации между двумя сторонами.

Какого решения ОПЕК+ ожидают

С учетом перебоев, вызванных войной с Ираном, ОПЕК+, вероятно, сохранит целевые показатели добычи нефти как минимум на первый квартал 2027 года на встрече в воскресенье, сообщили два источника.

Тем временем Украина, пишет издание, с конца октября активизировала нанесение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Последний инцидент вызвал пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Славянск ЭКО" в Краснодарском крае на юге россии.

Отдельно, в четверг пожары нарушили работу нефтеперерабатывающих заводов в Таиланде (Бангчак) и Венесуэле (Амуай).

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