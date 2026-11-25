Увеличение объемов поставок нефти из России способствует формированию избытка предложения, который, как ожидается, определит состояние нефтяного рынка в следующем году и, возможно, в последующие годы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Экспорт РФ с начала года в среднем составлял 3,65 млн баррелей в день, что является самым высоким среднегодовым показателем с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. При этом, согласно данным о танкерных перевозках, собранным Bloomberg, поставки за рубеж за четыре недели до 22 ноября немного снизились до 3,92 млн баррелей в день, что на 30 000 баррелей в день меньше пересмотренного показателя за период до 15 ноября.

Увеличение экспорта дополняет рост поставок из Персидского залива, что побудило все больше рыночных аналитиков, включая Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Sanford C Bernstein, прогнозировать возвращение к глобальному избытку нефти, что потенциально может привести к снижению цен. Цена на нефть марки Brent упала почти на четверть по сравнению с максимумом в конце октября.

В воскресенье министры нефти стран ОПЕК+, возглавляемых Россией и Саудовской Аравией, должны провести переговоры для установления предварительных целевых показателей добычи на 2027 год. Эти уровни будут рассчитаны на основе новых отправных точек, исходя из внешних оценок устойчивых производственных мощностей каждой страны.

Экспорт РФ в этом году вырос, несмотря на то что страна испытывает трудности с увеличением добычи в соответствии с ростом целевых показателей ОПЕК+. Удары по НПЗ вынуждают Москву перенаправлять нефть, которую она не может переработать, на экспорт, что увеличивает продажи нефти за рубеж. Затишье в этих ударах обычно позволяет проводить ремонтные работы, увеличивая переработку и возвращая нефть на отечественные нефтеперерабатывающие заводы, пишет издание.

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По данным Bloomberg, по состоянию на 24 ноября Украина с начала ноября нанесла удары по 15 российским нефтеперерабатывающим заводам. Согласно расчетам Bloomberg и правительственным данным, суммарная проектная мощность этих заводов составляет более 3,6 миллиона баррелей в сутки — более половины общей мощности страны. Еще два завода подверглись ударам позднее.

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За неделю до 22 ноября около 35 танкеров загрузили 26,17 миллиона баррелей российской нефти, согласно данным отслеживания судов. Для сравнения, на предыдущей неделе было загружено 31 миллион баррелей на 40 судах.

Объемы поставок на прошлой неделе сократились на 700 000 баррелей в день, составив в среднем 3,74 миллиона баррелей в день, что нивелировало большую часть роста предыдущей недели.

Еженедельные объемы поставок могут быть нестабильными, на них влияют погода, ремонтные работы, санкции, военная активность и время отправления. Данные за последние недели могут быть пересмотрены, поскольку значительная часть судов, перевозящих российскую нефть, скрывает свои перемещения. Это особенно характерно для Черного моря, где танкерам может потребоваться не менее недели, чтобы снова появиться на автоматизированных экранах отслеживания после погрузки в Новороссийске.

За неделю из Новороссийска была осуществлена одна поставка казахстанской нефти марки Kebco. С начала сентября Москва перенаправляет все поставки казахстанской нефти через черноморский порт, высвобождая больше мощностей для собственных запасов в Усть-Луге на Балтийском море, которая считается более безопасной с точки зрения украинских ударов.

В среднем за четыре недели валовая стоимость поставок московской нефти снизилась до двухмесячного минимума — 2,27 млрд долларов в неделю за 28 дней до 22 ноября. Снижение цен на нефть Urals на 8 долларов за баррель и падение цен на нефть марки ESPO на 5 долларов стали причиной снижения, при этом объемы поставок уменьшились лишь незначительно по сравнению с предыдущим периодом.

В недельном выражении стоимость экспорта упала примерно до 1,94 млрд долларов — самого низкого уровня за 11 недель. Падение было вызвано снижением общего объёма поставок, при этом цены на ключевые российские сорта нефти Urals и ESPO практически не изменились по сравнению с предыдущей неделей, пишет издание.

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