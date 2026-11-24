Цены на нефть во вторник, 24 ноября, снижались второй день подряд, торгуясь вблизи трехмесячных минимумов на фоне признаков роста предложения нефти и потенциального избытка предложения на рынке, хотя риски для судоходства через Ормузский пролив сохранялись. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 27 центов, или на 0,3%, до 89,10 доллара за баррель к 07:00 GMT (09:00 по Киеву), после того как ранее в ходе сессии достигли самого низкого уровня с 27 августа. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 20 центов, или на 0,3%, до 79,97 доллара за баррель после того, как ранее упали до самого низкого уровня с 10 августа.

"В последние дни нефть марки Brent в значительной степени утратила свой восходящий импульс, поскольку условия поставок остаются благоприятными, несмотря на продолжающееся закрытие Ормузского пролива, и рынок оценивает возможность будущего избытка предложения на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве", — сказал Сувро Саркар, руководитель отдела энергетических исследований в DBS Bank.

"Однако нельзя исключать риск нового роста цен, поскольку в переговорах между США и Ираном ничего не изменилось, и обе стороны могут в определенной степени проверить решимость друг друга блокировать пролив", — отметил он.

Как сообщило иранское телевидение Press TV, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что в понедельник, 23 ноября, три танкера, нарушившие правила, загорелись после подрыва на морских минах в проливе.

Соединенные Штаты также расследуют причастность Ирана к кибератакам на 50 танкеров с энергоносителями, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и других лиц, знакомых с ситуацией.

Ливийский нефтепровод Sharara возобновил работу после того, как "незаконная группировка" перекрыла клапан на трубопроводе, и нефть начала поступать в резервуары нефтехранилища Акакус в Завии, сообщил в понедельник агентству Reuters глава National Oil Corporation.

Хотя увеличение предложения влияет на цены, аналитики отмечают, что рынок остается нестабильным.

"Несмотря на некоторое улучшение запасов и доступности продукции, нефтяной рынок по-прежнему находится под сильным давлением", — заявил в аналитической записке для клиентов Дэниел Хайнс, старший стратег по сырьевым товарам в ANZ.

"Цены на нефть, временные спрэды, маржа переработки и позиции инвесторов все чаще указывают на то, что рынок ожидает нормализации ситуации. Однако логистика остается ограниченной, а запасы нефти невелики. Таким образом, нефтяная система, по-видимому, переходит от острого дефицита к постоянной уязвимости, а не возвращается к нормальному состоянию", — отметил он.

Deutsche Bank заявил, что глобальные запасы жидких углеводородов выросли на 52 миллиона баррелей в октябре, что предполагает избыток предложения в размере 1,7 миллиона баррелей в день. Накопились свидетельства того, что мировой рынок перебалансируется и переходит в состояние избытка, хотя неудачи могут замедлить этот прогресс, говорится в исследовательском отчете банка.

Предварительный опрос Reuters показал, что запасы нефти и нефтепродуктов в США, вероятно, выросли на прошлой неделе.

Нефть продолжает дешеветь после падения три недели подряд