Цены на нефть в понедельник, 23 ноября, продолжили снижаться на фоне того, что инвесторы сосредоточились на поставках нефти с Ближнего Востока, а продолжающиеся атаки на судоходство и нефтеперерабатывающие заводы на Ближнем Востоке оказывали поддержку ценам. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 60 центов, или на 0,65%, до 91,97 доллара за баррель к 08:44 GMT (10:44 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 49 центов, или на 0,59%, до 82,92 доллара за баррель.

На прошлой неделе Brent снизился на 4%, а WTI — на 5%.

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Однако неурегулированная американо-израильская война против Ирана продолжала поддерживать цены. В воскресенье, 22 ноября, поддерживаемые Ираном хуситы заявили об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, а британское UKMTO сообщило о многочисленных атаках на суда в Персидском заливе и вблизи Ормузского пролива в выходные.

«Нефть зафиксировала третье подряд снижение в недельном выражении, причем давление в основном исходит со стороны предложения», — сказал аналитик PVM Тамаш Варга.

«Однако было бы безответственно делать вывод о том, что нефть теперь будет поставляться бесперебойно и в огромных объемах. Иранские атаки на суда, проходящие через Ормузский пролив, наносят свой ущерб», — добавил он.

Бахрейн заявил, что в субботу, 21 ноября, Иран атаковал гражданский промышленный объект, а Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о ракетно-дроновом ударе по американским военным позициям в королевстве, где базируется 5-й флот ВМС США.

В Турции переговоры в воскресенье на глобальной климатической конференции COP31 впервые с 2009 года провалились после того, как страны не смогли договориться о включении заявления о поэтапном отказе от ископаемого топлива в текст итогового заявления.

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Саудовская Аравия и другие крупные нефтедобывающие страны заявили, что ископаемое топливо будет играть роль в экономике в ближайшем будущем, и они лоббировали исключение любого упоминания ископаемого топлива из текста, сообщили наблюдатели на конференции.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ранее защищала использование ископаемого топлива.

Министры стран ОПЕК+ проведут серию встреч 29 ноября, чтобы определить свою политику в отношении добычи нефти до 2027 года. В группу входят страны ОПЕК и другие производители нефти, такие как Россия.