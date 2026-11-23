Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Дональд Трамп готов рассмотреть возможность предоставления Украине гарантий безопасности по аналогии со статьёй 5 НАТО. Об этом Кушнер написал в соцсети X, комментируя перспективы достижения прочного мира в Украине, информирует УНН.

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По его словам, готовность России обсуждать такие гарантии является значительным шагом вперёд и потенциальным признаком того, что Москва серьёзно настроена на мир.

Кушнер подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть конкретными, надёжными и чётко задокументированными. Они также должны предусматривать механизмы сдерживания и предотвращения военных столкновений, что позволит существенно снизить риск повторной войны.

Он также поддержал позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно необходимости чёткого определения содержания таких гарантий.

Именно над этим мы совместно работаем - отметил Кушнер, добавив, что соответствующие договорённости требуют тщательной проработки.

По словам спецпосланника, любые предложенные гарантии должны получить одобрение Дональда Трампа с соблюдением конституционных процедур и процедур Конгресса США. Американский президент пойдёт на такой шаг лишь при условии, что сочтёт его соответствующим национальным интересам Соединённых Штатов.

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Гарантии безопасности Украины и архитектура безопасности Европы

Кушнер подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины нельзя согласовывать отдельно от формирования послевоенной архитектуры безопасности Европы. По его мнению, эти вопросы необходимо рассматривать комплексно.

Среди возможных механизмов он назвал постоянные каналы консультаций, кризисную коммуникацию, предотвращение военных столкновений, повышение прозрачности и взаимные меры по снижению эскалации.

По его словам, необходимо создать систему договорённостей, которая обеспечит чёткое понимание намерений и обязательств всех сторон и будет работать даже в условиях серьёзных разногласий.

Кушнер отметил, что целью переговоров является создание условий, при которых Украина будет защищена, Европа станет сильнее, а НАТО и его партнёры будут уверены в том, что Россия будет уважать суверенитет и безопасность соседних государств.

В то же время любые договорённости должны сохранять суверенитет и независимость принятия решений всех стран-участниц.

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Украине нужен долгосрочный план экономического развития

Отдельное внимание спецпосланник США уделил экономической составляющей будущей безопасности Украины.

По его словам, стране необходим убедительный долгосрочный план экономического процветания, который будет предусматривать реформы для укрепления государственных институтов, экономики и самодостаточности.

Кушнер подчеркнул, что значительные обязательства США и Европы должны сопровождаться готовностью самой Украины работать над собственным успехом.

Он также сообщил, что в течение ближайших недель планируются закрытые переговоры и многосторонние консультации с участием Украины, европейских партнёров и России для достижения общего понимания будущей архитектуры безопасности.

Ничего не согласовано, пока не согласовано всё - подчеркнул Кушнер.

Он добавил, что готовность сторон обсуждать эти исторические вопросы создаёт важную возможность остановить кровопролитие.

Также Кушнер напомнил о словах Трампа во время разговора с лидерами Коалиции желающих, что сотни миллиардов долларов, которые сейчас тратятся на войну, могли бы быть направлены на развитие экономики, создание рабочих мест, снижение цен на энергоносители и укрепление инфраструктуры.

Конечной целью переговоров Кушнер назвал создание суверенной, защищённой, процветающей и свободной Украины, более сильной Европы и прочного мира, который сделает повторение войны невозможным.

Напомним

Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что Россия согласна предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии со статьёй 5 НАТО.

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