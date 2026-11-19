Спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що рф погоджується щодо надання Україні гарантій безпеки за аналогією зі статтею 5 НАТО. Про це Кушнер заявив за підсумками Коаліції охочих, передає УНН.

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"Це дуже важливе зрушення, якого нам вдалося досягти. І я думаю, що нам вдалося зробити так, щоб росіяни сприймали цю концепцію, за якою будь-які гарантії безпеки для України базуватимуться на 5-й статті. І я думаю, що це пов'язано принаймні з тим, що кажуть росіяни, а саме: їхній намір полягає в тому, щоб після завершення цієї війни більше не було війни в майбутньому. І я знаю, що щодо цієї концепції в росії багато скепсису й невіри. Але саме тому важливо відновити діалог між Європою та росією, дати людям обговорити це, дати їм почути одне одного. Востаннє, наскільки я знаю, вони говорили понад чотири роки тому, і я думаю, що за чотири роки багато що змінилося, війна змінює людей, і, знаєте, можливо, суть та сама, а можливо, й інша. Але я думаю, що це те, у чому ми не маємо покладатися лише на довіру та наміри", - сказав Кушнер.

Він додав, що потрібно працювати над тим, якою є система стимулів та інтересів, щоб бути впевненими.

"Будь-яка угода, до якої ми дійдемо, буде, знаєте, дотримуватися, контролюватиметься. Будуть величезні засоби стримування та масштабні наслідки у разі її порушення. І тому нам усім потрібно працювати разом над тим, що саме це має бути. І скажу з перспективи Америки: надання гарантій безпеки, подібних до 5-ї статті, - це справді дуже серйозний крок. І я думаю, що президент Трамп відкритий до цього. Але, очевидно, це має відповідати інтересам Америки. І ми також маємо переконатися, що це є частиною ширшого безпекового пакета. У тому сенсі, що те, що ми обговорювали сьогодні з "Коаліцією охочих", та робота, яку було зроблено минулого року і яку ми продовжуємо оновлювати, - усе це має йти разом. І, очевидно, сьогодні Україна - це інша Україна, ніж та Україна, на яку напали колись. Я думаю, вони показали свою стійкість, свою силу, вони надзвичайно еволюціонували, щоб тепер стати однією з найкращих армій у світі, і це буде дуже критичним елементом", - додав Кушнер.

Нагадаємо

Представник президента США Джаред Кушнер після перемовин у Берліні у форматі "Коаліції охочих" заявив, що Дональд Трамп після тристоронньої зустрічі переконаний, що "мир досяжний".