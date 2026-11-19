Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что рф согласна предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии со статьёй 5 НАТО. Об этом Кушнер заявил по итогам встречи «Коалиции желающих», передаёт УНН.

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"Это очень важный сдвиг, которого нам удалось достичь. И я думаю, что нам удалось сделать так, чтобы россияне восприняли эту концепцию, согласно которой любые гарантии безопасности для Украины будут основываться на 5-й статье. И я думаю, что это связано по крайней мере с тем, что говорят россияне, а именно: их намерение заключается в том, чтобы после завершения этой войны больше не было войны в будущем. И я знаю, что в отношении этой концепции в России много скепсиса и недоверия. Но именно поэтому важно восстановить диалог между Европой и Россией, дать людям обсудить это, дать им услышать друг друга. В последний раз, насколько я знаю, они разговаривали более четырёх лет назад, и я думаю, что за четыре года многое изменилось, война меняет людей, и, знаете, возможно, суть осталась той же, а возможно, и стала другой. Но я думаю, что это то, в чём мы не должны полагаться только на доверие и намерения", — сказал Кушнер.

Он добавил, что необходимо работать над тем, какова система стимулов и интересов, чтобы быть уверенными.

"Любое соглашение, к которому мы придём, будет, знаете, соблюдаться и контролироваться. Будут огромные средства сдерживания и масштабные последствия в случае его нарушения. И поэтому нам всем нужно работать вместе над тем, чем именно это должно быть. И скажу с точки зрения Америки: предоставление гарантий безопасности, подобных 5-й статье, — это действительно очень серьёзный шаг. И я думаю, что президент Трамп открыт к этому. Но, очевидно, это должно соответствовать интересам Америки. И мы также должны убедиться, что это является частью более широкого пакета безопасности. В том смысле, что то, что мы сегодня обсуждали с "Коалицией желающих", и работа, которая была проделана в прошлом году и которую мы продолжаем обновлять, — всё это должно идти вместе. И, очевидно, сегодня Украина — это уже не та Украина, на которую когда-то напали. Я думаю, они продемонстрировали свою стойкость, свою силу, они чрезвычайно эволюционировали, чтобы теперь стать одной из лучших армий в мире, и это будет очень важным элементом", — добавил Кушнер.

Напомним

Представитель президента США Джаред Кушнер после переговоров в Берлине в формате "Коалиции желающих" заявил, что Дональд Трамп после трёхсторонней встречи убеждён, что "мир достижим".