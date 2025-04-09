Евросоюз планирует уменьшить целевые показатели закупок газа, игнорируя требования США об импорте на 350 млрд долларов. Это решение принято на фоне экономических проблем и пошлин Трампа.
С 2010 года наибольший рост цен на жилье произошел в Венгрии (+234%) и Эстонии (+228%).
Евросоюз отклонил заявку Литвы и Эстонии на финансирование «стены дронов» для мониторинга границ и борьбы с беспилотниками. Страны будут искать другие источники финансирования.
Финляндия усиливает безопасность в Балтийском море из-за роста подозрительных инцидентов, связанных с российскими диверсиями. С 2023 года повреждено 11 подводных кабелей.
Польша ввела электронные заграждения на реках границы с беларусью в Подляском воеводстве. Это сделано из-за увеличения попыток нелегального проникновения и нападений на пограничников.
Владимир Зеленский раскритиковал посла США за слабую реакцию на удар рф по Кривому Рогу. Он поблагодарил другие страны за поддержку и призвал к усилению санкций.
Вчера россия нанесла удар по Кривому Рогу. Погибло по меньшей мере 19 человек, из них 9 детей. Мировое сообщество выразило соболезнования семьям погибших и осудило российскую агрессию.
США требуют от ЕС продолжения закупок американского оружия. Это происходит на фоне стремления Европы развивать собственную оборонную промышленность, ограничивая роль компаний из США и Британии.
Норвегия не планирует выходить из Оттавской конвенции и критикует Финляндию за намерение сделать это. У Норвегии современная система обороны, поэтому она не беспокоится об изменениях.
Владимир Зеленский и Кястутис Будрис обсудили усиление оборонной поддержки Украины. Также речь шла о налаживании совместного производства дронов на территории обоих государств.
В Литве завершились поиски американских солдат, пропавших во время учений. К сожалению, все четверо были найдены мертвыми, что стало трагедией для союзников.
Министр обороны США обязал всех военных, независимо от пола, соответствовать единым требованиям к физической подготовке для боевых должностей. Это дополняет существующие стандарты.
Литва готова присоединиться к "коалиции желающих" для помощи Украине. Кястутис Будрис призвал усилить давление на рф санкциями и использованием замороженных активов.
С мая украинские беженцы в Таллинне будут платить за проезд в общественном транспорте. Привилегию отменяют, поскольку большинство беженцев уже имеют регистрацию в городе.
Кястутис Будрис заявил, что рф остается угрозой для НАТО и Европы. Кремль готов применить силу для достижения целей, поэтому необходимо сдерживание россии.
Программа Ukraine2EU будет оказывать целевую помощь Украине на пути к членству в ЕС. Ukraine2EU будет поддерживать Украину на всех этапах подготовки к членству в ЕС.
Тела военных обнаружили после поднятия бронетранспортера M88 из болота. Продолжаются поиски еще одного пропавшего солдата. Президент Литвы выразил соболезнования.
Представители парламентов 17 стран ЕС и депутаты Европарламента прибыли в Киев. Визит является символом поддержки, солидарности и доверия к Украине.
В Пабраде завершили операцию по извлечению бронемашины из болота, которая длилась шесть дней. На месте работают следователи из США и военная полиция Литвы, продолжается расследование инцидента.
Министры обороны стран Балтии предупреждают, что перемирие в Украине позволит россии перевооружиться и перебросить войска к их границам. Страны призывают НАТО не ослаблять оборону восточного фланга.
По данным немецкой разведки, россия готовится к большой войне с НАТО. москва может попытаться проверить Альянс ограниченной военной операцией против стран блока.
Кабинет министров Украины выделил 83 млн грн на строительство фортификационных сооружений в Запорожской области. Средства пойдут на инженерно-технические сооружения и оборудование оборонительных рубежей.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
В Париже проходит встреча лидеров государств "коалиции желающих" для обсуждения поддержки Украины и усиления армии. Также обсуждаются переговоры о мире, прекращении огня и гарантийные силы.
В Литве продолжаются поиски пропавших американских солдат. Бронеавтомобиль M88 Hercules, на котором они передвигались, был найден затопленным в водоеме на полигоне Пабраде.
Четыре американских солдата, пропавших в Литве с тренировочного полигона возле Пабраде, погибли. Генсек НАТО Марк Рютте выразил соболезнования семьям и близким.
Четверо американских военных пропали во время учений в Литве, недалеко от города Пабраде. Начата масштабная поисковая операция с участием литовских и американских военных.
В Подольском районе Киева двое мужчин бросили зажигательную смесь в приемную депутата. Они задержаны, следствие подозревает сотрудничество с российскими спецслужбами за деньги.
Страны-партнеры выделили 20 миллионов евро на закупку тактических разведывательных дронов для Сил обороны. Ожидается, что техника будет поставлена в течение трех месяцев.
Дональд Туск сообщил о высокой эффективности охраны границы с Беларусью. Он подчеркнул поддержку режима лукашенко в переправке мигрантов.