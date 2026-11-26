В Калининградской области россии ввели ряд ограничений на полёты гражданской авиации в районе аэропорта Храброво, которые будут действовать до 28 ноября. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на официальные авиационные извещения NOTAM, пишет УНН.

Детали

Всего опубликовали 8 сообщений об ограничениях, которые предусматривают закрытие 18 участков воздушных трасс, 2 зон воздушного пространства и активацию ещё 4 опасных зон.

Авиационный эксперт Александр Ланецкий в комментарии изданию "Вёрстка" предположил, что причиной ограничений могут быть военные учения или боевые действия.

Литва опровергла причастность к атаке на Калининградскую область после обвинений России

В то же время бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич связывает решение российских властей с масштабными учениями НАТО в соседней Литве. В манёврах Freedom Shield 26-II и Grand Eagle 26 участвуют 6 тысяч военнослужащих. Учения продлятся до 3 декабря.

В Калининградской области впервые с 2022 года объявили воздушную тревогу

21 ноября в регионе впервые с начала полномасштабной войны прозвучала воздушная тревога. Местные власти заявили о подозрительном объекте, который якобы залетел со стороны Литвы, однако позднее сообщили, что ничего подозрительного не обнаружили.

В тот же день в Финском заливе беспилотники атаковали грузовое судно "Спарта II", направлявшееся в Калининград.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис категорически отверг предположения о причастности его страны к атаке беспилотников на Калининградскую область.

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