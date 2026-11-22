Россия распространяет фейки об «атаке НАТО» на Калининград — в Польше предупредили о волне дезинформации
Киев • УНН
Российские ресурсы обвинили НАТО, Польшу, Литву и Украину во взрывах в Калининградской области. Литва опровергла свою причастность.
После сообщений о взрывах в Калининградской области российские пропагандистские ресурсы начали распространять ложные утверждения о якобы причастности НАТО, Польши, Литвы и Украины к атаке. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на польский Центр по борьбе с дезинформацией, пишет УНН.
Подробности
По данным польских специалистов, российские информационные ресурсы пытаются переложить ответственность за события в Калининградской области на соседние государства и западных союзников Украины.
В частности, пропаганда утверждает, что немецкие военнослужащие, дислоцированные в Польше, якобы координировали украинскую атаку. Также распространяются заявления о якобы совместном ударе Польши и Литвы украинскими ракетами.
Калининградскую область РФ впервые атаковали беспилотники — под ударом могла оказаться база Балтийского флота21.11.26, 23:13 • 18098 просмотров
Отдельные российские источники обвиняют Украину в попытках втянуть Польшу в войну и безосновательно приписывают атаку непосредственно НАТО.
Литва опровергла причастность к атаке
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис категорически отверг обвинения российской стороны. По его словам, Вильнюс не участвовал в атаке и не разрешал использовать воздушное пространство страны для нанесения ударов по России.
В Польше подчеркивают, что подобные информационные кампании направлены на распространение дезинформации об участии стран НАТО в войне.
Польские власти призвали граждан критически оценивать сообщения российских ресурсов и проверять информацию по официальным источникам.
Литва опровергла причастность к атаке на Калининградскую область после обвинений России22.11.26, 07:24 • 11907 просмотров