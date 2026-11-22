После сообщений о взрывах в Калининградской области российские пропагандистские ресурсы начали распространять ложные утверждения о якобы причастности НАТО, Польши, Литвы и Украины к атаке. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на польский Центр по борьбе с дезинформацией, пишет УНН.

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По данным польских специалистов, российские информационные ресурсы пытаются переложить ответственность за события в Калининградской области на соседние государства и западных союзников Украины.

В частности, пропаганда утверждает, что немецкие военнослужащие, дислоцированные в Польше, якобы координировали украинскую атаку. Также распространяются заявления о якобы совместном ударе Польши и Литвы украинскими ракетами.

Калининградскую область РФ впервые атаковали беспилотники — под ударом могла оказаться база Балтийского флота

Отдельные российские источники обвиняют Украину в попытках втянуть Польшу в войну и безосновательно приписывают атаку непосредственно НАТО.

Литва опровергла причастность к атаке

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис категорически отверг обвинения российской стороны. По его словам, Вильнюс не участвовал в атаке и не разрешал использовать воздушное пространство страны для нанесения ударов по России.

В Польше подчеркивают, что подобные информационные кампании направлены на распространение дезинформации об участии стран НАТО в войне.

Польские власти призвали граждан критически оценивать сообщения российских ресурсов и проверять информацию по официальным источникам.

Литва опровергла причастность к атаке на Калининградскую область после обвинений России