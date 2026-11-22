Президент США Дональд Трамп сравнил свою встречу с владимиром путиным и Си Цзиньпином с переговорами руководителей антигитлеровской коалиции времен Второй мировой войны. Американский лидер опубликовал в Truth Social исторический коллаж, однако, вероятно, перепутал даты. Об этом свидетельствует публикация Трампа в Truth Social, пишет УНН.

Детали

На коллаже Трамп сопоставил фотографию встречи с путиным и Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне 19 ноября со снимком Тегеранской конференции 1943 года, на котором изображены Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин.

Публикацию он подписал словами "Великие державы 1945, 2026". Вероятно, президент США перепутал Тегеранскую конференцию с Ялтинской, которая состоялась в 1945 году.

Заявления Трампа о дружбе с путиным вызвали критику

Помимо коллажа, Трамп опубликовал фотографии с саммита, назвав путина "Моим другом", а Си Цзиньпина — "Другом".

Трамп звонит и пишет Ким Чен Ыну, но тот его игнорирует: что случилось с бывшей «дружбой»

Такие высказывания вызвали критику среди американских политиков и европейских союзников. Сенатор-республиканец Джим Бэнкс подчеркнул, что Россия и Китай не являются друзьями США, а его однопартиец Рик Скотт назвал путина негодяем.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также отреагировал на слова американского президента

Боже, храни нас от таких друзей — написал он.

Трамп вновь назвал Путина своим другом — на этот раз посвятил ему отдельную публикацию в Truth Social