Трамп сравнил встречу с путиным и Си Цзиньпином с переговорами лидеров антигитлеровской коалиции
Киев • УНН
Трамп опубликовал коллаж с путиным и Си Цзиньпином, сравнив их с лидерами антигитлеровской коалиции. Его заявления раскритиковали политики.
Президент США Дональд Трамп сравнил свою встречу с владимиром путиным и Си Цзиньпином с переговорами руководителей антигитлеровской коалиции времен Второй мировой войны. Американский лидер опубликовал в Truth Social исторический коллаж, однако, вероятно, перепутал даты. Об этом свидетельствует публикация Трампа в Truth Social, пишет УНН.
Детали
На коллаже Трамп сопоставил фотографию встречи с путиным и Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне 19 ноября со снимком Тегеранской конференции 1943 года, на котором изображены Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин.
Публикацию он подписал словами "Великие державы 1945, 2026". Вероятно, президент США перепутал Тегеранскую конференцию с Ялтинской, которая состоялась в 1945 году.
Заявления Трампа о дружбе с путиным вызвали критику
Помимо коллажа, Трамп опубликовал фотографии с саммита, назвав путина "Моим другом", а Си Цзиньпина — "Другом".
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