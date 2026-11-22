Часть правого берега Киева уже вторые сутки остается без воды из-за повреждения объекта в результате российских обстрелов. Об этом сообщил "Киевводоканал", передает УНН.

Детали

После вчерашних вражеских атак на объекты инфраструктуры все силы "Киевводоканала" направлены на восстановление поврежденного объекта и налаживание технологического процесса возобновления его работы. Это сложный процесс, который требует времени, поскольку речь идет не только о восстановлении самого объекта, но и о поэтапном восстановлении технологии водоснабжения - говорится в сообщении.

Там также сообщили, что сейчас в правобережной части Киева сохраняется пониженное давление в водопроводной сети.

Специалисты предприятия продолжают работать непрерывно, чтобы как можно скорее вернуть систему в штатный режим - отметили в "Киевводоканале".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на левом берегу Киева водоснабжение стабилизировалось, а давление в водопроводных сетях соответствует нормативным показателям.