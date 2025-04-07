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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Папа Франциск восстанавливается после пневмонии: участие в пасхальных службах под вопросом

Папа Франциск вернулся в Ватикан после пяти недель лечения пневмонии. Неизвестно, сможет ли он возглавить пасхальные богослужения или совершить визит в Турцию в мае.

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Папа Франциск был настолько близок к смерти, что врачи размышляли над тем, чтобы прекратить лечение - Reuters

Папа Франциск попал в больницу с бронхитом, который перерос в двустороннюю пневмонию. Врачи рассматривали возможность прекращения лечения из-за критического состояния здоровья.

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Папа Римский впервые обратился к публике с балкона, после 37 дней госпитализации

После месяца лечения от пневмонии Папа Франциск обратился к верующим с балкона больницы. Он поблагодарил за поддержку, но выглядит слабым и нуждается в кислородной терапии.

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Папа Франциск будет выписан из больницы в воскресенье - врач

Папа Франциск, госпитализированный с респираторной инфекцией, будет выписан в воскресенье. После выписки ему потребуется двухмесячный отдых в Ватикане.

Новости Мира • 22 марта, 17:40 • 17840 просмотра

Папа Франциск завтра обратится к верующим из больницы

Папа Франциск, находящийся в больнице, планирует обратиться к верующим из больничной палаты и преподать благословение. Текст размышлений Папы будет распространен в письменной форме.

Новости Мира • 22 марта, 15:23 • 16940 просмотра

Папе Франциску нужно заново учиться говорить после терапии кислородом

После длительного использования кислородной терапии Папе Франциску необходимо заново научиться говорить. Кардинал Фернандес опроверг слухи об отставке понтифика, отметив улучшение его состояния.

Новости Мира • 22 марта, 13:21 • 17424 просмотра

Состояние Папы Франциска улучшается: Ватикан сообщает о небольших положительных изменениях

Папа Франциск продолжает лечение в больнице Gemelli. Наблюдаются небольшие улучшения в дыхании и двигательных навыках, он проходит фармакологическую терапию и физиотерапию.

Новости Мира • 21 марта, 19:19 • 15163 просмотра

Папа Франциск выздоравливает: Понтифик больше не нуждается в вентиляции легких

Состояние Папы Римского Франциска улучшается, и он больше не нуждается в искусственной вентиляции легких. Понтифик находится в больнице из-за респираторной инфекции.

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Папа Франциск в письме из больницы указал на абсурдность войны и призвал к "разоружению слов, умов и Земли"

В письме Папа Франциск подчеркнул важность правдивых слов, которые объединяют, а не разъединяют. Он призвал к дипломатии и миру, особенно на фоне абсурдности войны.

Война • 18 марта, 13:17 • 12872 просмотра

День мобилизационного работника, День Святого Патрика: что еще отмечают 17 марта

17 марта в Украине отмечают День мобилизационного работника, в Ирландии – День Святого Патрика. Также в этот день чествуют память преподобного Алексия, человека Божия.

Общество • 17 марта, 04:30 • 148881 просмотра

Первое фото Папы Франциска после госпитализации: понтифик совершает мессу

Ватикан опубликовал первое фото Папы Франциска после госпитализации. На снимке понтифик совершает мессу в больничной часовне, состояние его здоровья стабильное и улучшается.

Новости Мира • 16 марта, 18:30 • 39392 просмотра

Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

Ватикан объявил, что Папа Франциск одобрил трехлетний процесс реформ, включая вопросы служения женщин и ЛГБТК. Это подтверждает его намерения оставаться Папой, несмотря на проблемы со здоровьем.

Новости Мира • 15 марта, 18:40 • 53866 просмотра

Шаги к миру и освобождению пленных: Владимир Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом

Президент Украины провел разговор с Вселенским патриархом Варфоломеем, обсудив пути достижения мира и освобождения пленных.

Общество • 14 марта, 16:18 • 25637 просмотра

Зеленский провел разговор с госсекретарем Ватикана: обсудили возвращение украинских детей и пленных

Владимир Зеленский провел разговор с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, обсудив возвращение украинских детей и освобождение пленных. Также он поблагодарил за поддержку и молитвы за украинцев.

Война • 14 марта, 14:26 • 13394 просмотра

Клиническая картина «остается сложной»: СМИ узнали о текущем состоянии Папы Франциска

9 марта врачи не давали никаких официальных сообщений, при этом источники в Ватикане подтвердили стабильность состояния Понтифика. Его состояние несущественно улучшилось, тем не менее, клиническая картина «остается сложной».

Общество • 9 марта, 20:11 • 21154 просмотра

Папа Римский хорошо отреагировал на терапию: врачи воздерживаются от прогнозов

88-летний понтифик позитивно реагирует на лечение двусторонней пневмонии, его состояние стабильное. Франциск находится в римской больнице Джемелли уже четвертую неделю из-за респираторных проблем.

Новости Мира • 8 марта, 19:48 • 24332 просмотра

Папа Франциск продолжает борьбу с пневмонией, чередуя вентиляцию легких и кислородную терапию

Папа Франциск третий неделю находится в римской больнице из-за двойной пневмонии. Понтифик проходит терапию с чередованием ночной вентиляции легких и дневной кислородной терапии, его состояние остается стабильным.

Новости Мира • 7 марта, 15:41 • 19022 просмотра

Папа Франциск обратился к верующим из больницы в редком аудиосообщении

Папа Римский записал 30-секундное аудиосообщение с благодарностью верующим, которые молятся за его здоровье на площади Святого Петра. Это первое обращение понтифика после госпитализации 14 февраля.

Новости Мира • 7 марта, 07:17 • 17801 просмотра

Состояние Папы Франциска стабильное: что происходит в больнице

Папа Франциск находится в больнице из-за острого дыхательного недостатка и проходит лечение с использованием неинвазивной вентиляции. Понтифик остается в сознании, но его состояние оценивается как сложное.

Новости Мира • 4 марта, 22:08 • 15864 просмотра

Папа Франциск провёл спокойную ночь после дыхательной недостаточности - Ватикан

Папа Франциск провел спокойную ночь в больнице после двух эпизодов острой дыхательной недостаточности. Состояние понтифика остается сложным, прогноз сдержанный из-за возможных критических моментов.

Новости Мира • 4 марта, 10:31 • 16115 просмотра

Папу Римського снова подключили к аппарату вентиляции легких

В понедельник у Папы Франциска произошел новый эпизод респираторного кризиса, в связи с чем его подключили к неинвазивной вентиляции. Проведены две бронхоскопии для удаления слизи из легких, состояние остается под наблюдением.

Новости Мира • 3 марта, 18:48 • 21081 просмотра

Папа Франциск провел ночь спокойно после проблем с дыханием - Ватикан

У Папы Франциска произошел эпизод бронхоспазма, который привел к осложнениям и потребности в вентиляции легких. После срочного медицинского вмешательства ночь в больнице Джемелли прошла спокойно.

Новости Мира • 1 марта, 10:17 • 32453 просмотра

Состояние Папы Франциска стремительно ухудшилось в больнице: что известно

У Папы Римского случился приступ бронхоспазма, который привел к рвоте и ухудшению дыхания. Понтифику проведена бронхоаспирация и начата кислородная терапия, его состояние сейчас стабильное.

Общество • 1 марта, 04:13 • 45074 просмотра

Папа Франциск больше не в критическом состоянии - AFP

Состояние 88-летнего Папы Франциска, госпитализированного с пневмонией, улучшается после двух недель в больнице. Понтифик продолжает работать в специальных апартаментах, выполняя дыхательные упражнения между отдыхом.

Новости Мира • 28 февраля, 13:43 • 20523 просмотра