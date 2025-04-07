Папа Франциск обратился к верующим из больницы в редком аудиосообщении

Папа Римский записал 30-секундное аудиосообщение с благодарностью верующим, которые молятся за его здоровье на площади Святого Петра. Это первое обращение понтифика после госпитализации 14 февраля.