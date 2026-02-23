$43.270.00
22 февраля, 19:57 • 9932 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 19057 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 25825 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 33031 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 33696 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 45765 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 51666 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 41689 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 67006 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 72067 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзивы
Останки святого Франциска впервые за долгое время выставили на всеобщее обозрение в Италии

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В итальянском Ассизи по случаю 800-летия смерти святого Франциска его останки выставили для почитания. Около 400 000 человек забронировали место, чтобы увидеть реликвию до 22 марта.

Останки святого Франциска впервые за долгое время выставили на всеобщее обозрение в Италии

В итальянском городе Ассизи началось уникальное религиозное событие по случаю 800-летия со дня смерти святого покровителя страны. Останки святого Франциска, которые обычно скрыты от публики, выставлены в нижней части знаменитой базилики для почитания верующими со всего мира. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Скелет святого, жившего в XIII веке, за всю историю выставлялся публично лишь один раз в 1978 году, однако тогда доступ к нему имел очень ограниченный круг лиц. Франциск Ассизский считается одной из самых почитаемых фигур в христианстве благодаря своему отказу от богатства в пользу служения бедным и основанию ордена францисканцев.

На Закарпатье церковь провозгласила блаженным священника, которого застрелил милиционер29.09.25, 00:59 • 4671 просмотр

Его пример радикальной скромности стал определяющим и для покойного Папы Франциска, который выбрал свое имя в честь святого и возглавлял Католическую церковь более десяти лет.

Около 400 000 человек со всего мира забронировали место, чтобы увидеть его останки в центральноитальянском городе Ассизи

– сообщили итальянские чиновники относительно масштаба паломничества.

Организация паломничества и продолжительность выставки

Местные власти и представители духовенства приняли усиленные меры безопасности, чтобы обеспечить порядок во время массового наплыва туристов и паломников.

Помимо религиозного статуса, святой Франциск известен как покровитель животных и окружающей среды, что привлекает в Ассизи не только католиков, но и сторонников экологических движений.

Возможность увидеть реликвию продлится до 22 марта, после чего останки снова будут запечатаны в крипте базилики, где они традиционно покоятся с момента его смерти в 1226 году.

В Индонезии обнаружили древнейший наскальный рисунок в мире22.01.26, 07:26 • 7093 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоКультураНовости Мира
Животные
Папа Франциск
Италия