Останки святого Франциска впервые за долгое время выставили на всеобщее обозрение в Италии

В итальянском городе Ассизи началось уникальное религиозное событие по случаю 800-летия со дня смерти святого покровителя страны. Останки святого Франциска, которые обычно скрыты от публики, выставлены в нижней части знаменитой базилики для почитания верующими со всего мира. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Скелет святого, жившего в XIII веке, за всю историю выставлялся публично лишь один раз в 1978 году, однако тогда доступ к нему имел очень ограниченный круг лиц. Франциск Ассизский считается одной из самых почитаемых фигур в христианстве благодаря своему отказу от богатства в пользу служения бедным и основанию ордена францисканцев.

Его пример радикальной скромности стал определяющим и для покойного Папы Франциска, который выбрал свое имя в честь святого и возглавлял Католическую церковь более десяти лет.

Около 400 000 человек со всего мира забронировали место, чтобы увидеть его останки в центральноитальянском городе Ассизи – сообщили итальянские чиновники относительно масштаба паломничества.

Организация паломничества и продолжительность выставки

Местные власти и представители духовенства приняли усиленные меры безопасности, чтобы обеспечить порядок во время массового наплыва туристов и паломников.

Помимо религиозного статуса, святой Франциск известен как покровитель животных и окружающей среды, что привлекает в Ассизи не только католиков, но и сторонников экологических движений.

Возможность увидеть реликвию продлится до 22 марта, после чего останки снова будут запечатаны в крипте базилики, где они традиционно покоятся с момента его смерти в 1226 году.

