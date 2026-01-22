$43.180.08
В Индонезии обнаружили древнейший наскальный рисунок в мире

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Индонезии найден отпечаток человеческой ладони возрастом 67 800 лет, что является древнейшим наскальным рисунком. Это открытие меняет представление о развитии человеческого творчества и миграции Homo sapiens.

В Индонезии обнаружили древнейший наскальный рисунок в мире

Ученые обнаружили в пещере Лианг Метандуно на небольшом индонезийском острове Муна уникальный отпечаток человеческой ладони, возраст которого составляет не менее 67 800 лет. Это открытие может коренным образом изменить представление о хронологии развития человеческого творчества, поскольку находка на 1100 лет старше предыдущего рекордсмена из Испании, авторами которого считали неандертальцев. Результаты исследования были обнародованы в среду в авторитетном научном журнале Nature, пишет УНН.

Детали

Красноватый трафарет руки на стене известняковой пещеры со временем выцвел и стал почти незаметным. Чтобы определить точный возраст изображения, исследователи провели анализ изотопов урана в минеральных слоях, постепенно образовывавшихся поверх пигмента на протяжении тысячелетий.

Археологи нашли 5000-летнюю крепость в Испании: секрет эпохи Древнего Рима потряс исследователей31.12.25, 12:38 • 5860 просмотров

Оказалось, что рисунок был создан путем распыления краски поверх руки, прижатой к скале. Археологи обращают внимание на специфический стиль изображения: кончики пальцев на отпечатке были специально заострены, что делает руку похожей на коготь животного и указывает на сложное символическое значение артефакта.

Миграция Homo sapiens и новые исторические факты

Эта находка подтверждает теорию о том, что Homo sapiens достигли территорий Австралии и Новой Гвинеи значительно раньше, чем считалось до сих пор. Исследователи предполагают, что авторы рисунка принадлежали к популяции, которая мигрировала из материковой Азии через индонезийские острова.

Символ любви сквозь тысячелетия: в Болгарии нашли золотое римское кольцо верности, возрастом более 2 тысяч лет12.01.26, 04:18 • 5599 просмотров

Обнаруженный артефакт свидетельствует, что представители нашего вида обладали развитым художественным мышлением и символизмом уже почти 68 тысяч лет назад, что значительно отодвигает границы возникновения первобытного искусства.

Пещера как объект мирового значения

Пещера Лианг Метандуно долгое время была популярным туристическим объектом благодаря хорошо сохранившимся рисункам значительно более позднего периода, возраст которых составляет около 4 тысяч лет. Однако именно современные методы радиоизотопного датирования позволили идентифицировать среди известных экспонатов настоящее сокровище палеолита. Сейчас ученые продолжают работу на острове Муна, надеясь найти другие свидетельства пребывания древних людей, которые помогут детальнее воссоздать путь заселения региона. 

В Венгрии нашли 1100-летние захоронения элитных воинов с изысканным оружием06.01.26, 16:31 • 5160 просмотров

Степан Гафтко

