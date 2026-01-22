В Індонезії виявили найдавніший наскальний малюнок у світі

Науковці виявили в печері Ліанг Метандуно на невеликому індонезійському острові Муна унікальний відбиток людської долоні, вік якого становить щонайменше 67 800 років. Це відкриття може докорінно змінити уявлення про хронологію розвитку людської творчості, оскільки знахідка на 1100 років старша за попереднього рекордсмена з Іспанії, авторами якого вважали неандертальців. Результати дослідження були оприлюднені в середу в авторитетному науковому журналі Nature, пише УНН.

Деталі

Червонуватий трафарет руки на стіні вапнякової печери з часом вицвів і став майже непомітним. Щоб визначити точний вік зображення, дослідники провели аналіз ізотопів урану в мінеральних шарах, що поступово утворювалися поверх пігменту протягом тисячоліть.

Виявилося, що малюнок був створений шляхом розпилення фарби поверх руки, притиснутої до скелі. Археологи звертають увагу на специфічний стиль зображення: кінчики пальців на відбитку були спеціально загострені, що робить руку схожою на кіготь тварини та вказує на складне символічне значення артефакту.

Міграція Homo sapiens та нові історичні факти

Ця знахідка підтверджує теорію про те, що Homo sapiens досягли територій Австралії та Нової Гвінеї значно раніше, ніж вважалося досі. Дослідники припускають, що автори малюнка належали до популяції, яка мігрувала з материкової Азії через індонезійські острови.

Виявлений артефакт свідчить, що представники нашого виду володіли розвиненим художнім мисленням та символізмом уже майже 68 тисяч років тому, що значно відсуває межі виникнення первісного мистецтва.

Печера як об'єкт світового значення

Печера Ліанг Метандуно довгий час була популярним туристичним об'єктом завдяки добре збереженим малюнкам значно пізнішого періоду, вік яких становить близько 4 тисяч років. Проте саме сучасні методи радіоізотопного датування дозволили ідентифікувати серед відомих експонатів справжній скарб палеоліту. Зараз науковці продовжують роботу на острові Муна, сподіваючись знайти інші свідчення перебування давніх людей, які допоможуть детальніше відтворити шлях заселення регіону.

