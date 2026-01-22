В Індонезії виявили найдавніший наскальний малюнок у світі

$43.180.08
21 січня, 22:20 • 6266 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 15030 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 20619 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 32414 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 22291 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 35113 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 37174 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21100 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21947 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39862 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Популярнi новини
Кличко назвав терміни подачі тепла у будинки столиці, що двічі залишалися без опалення21 січня, 19:30 • 4574 перегляди
Голова краснодарського краю рф повідомив про масовану атаку, жертви та пожежу21 січня, 19:47 • 3652 перегляди
Трамп домовився з Рютте про Гренландію та пообіцяв не вводити мита проти Європи21 січня, 20:02 • 4518 перегляди
"Пройшов конкурсний відбір": адвокат Шевчук пояснив, як потрапив до комісії з обрання заступника керівника САП21 січня, 20:27 • 3958 перегляди
Мелоні відклала підписання вступу до "Ради миру" Трампа через юридичні ризики21 січня, 20:53 • 3450 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 32402 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 35104 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 32659 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 37164 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 52686 перегляди
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto23:40 • 2286 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 7578 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 9476 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 32659 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 29489 перегляди
В Індонезії виявили найдавніший наскальний малюнок у світі

Київ • УНН

 • 24 перегляди

В Індонезії знайдено відбиток людської долоні віком 67 800 років, що є найдавнішим наскальним малюнком. Це відкриття змінює уявлення про розвиток людської творчості та міграцію Homo sapiens.

В Індонезії виявили найдавніший наскальний малюнок у світі

Науковці виявили в печері Ліанг Метандуно на невеликому індонезійському острові Муна унікальний відбиток людської долоні, вік якого становить щонайменше 67 800 років. Це відкриття може докорінно змінити уявлення про хронологію розвитку людської творчості, оскільки знахідка на 1100 років старша за попереднього рекордсмена з Іспанії, авторами якого вважали неандертальців. Результати дослідження були оприлюднені в середу в авторитетному науковому журналі Nature, пише УНН.

Деталі

Червонуватий трафарет руки на стіні вапнякової печери з часом вицвів і став майже непомітним. Щоб визначити точний вік зображення, дослідники провели аналіз ізотопів урану в мінеральних шарах, що поступово утворювалися поверх пігменту протягом тисячоліть.

Археологи знайшли 5000-річну фортецю в Іспанії: секрет епохи Давнього Риму приголомшив дослідників31.12.25, 12:38 • 5860 переглядiв

Виявилося, що малюнок був створений шляхом розпилення фарби поверх руки, притиснутої до скелі. Археологи звертають увагу на специфічний стиль зображення: кінчики пальців на відбитку були спеціально загострені, що робить руку схожою на кіготь тварини та вказує на складне символічне значення артефакту.

Міграція Homo sapiens та нові історичні факти

Ця знахідка підтверджує теорію про те, що Homo sapiens досягли територій Австралії та Нової Гвінеї значно раніше, ніж вважалося досі. Дослідники припускають, що автори малюнка належали до популяції, яка мігрувала з материкової Азії через індонезійські острови.

Символ кохання крізь тисячоліття: у Болгарії знайшли золотий римський перстень вірності, віком понад 2 тисячі років12.01.26, 04:18 • 5599 переглядiв

Виявлений артефакт свідчить, що представники нашого виду володіли розвиненим художнім мисленням та символізмом уже майже 68 тисяч років тому, що значно відсуває межі виникнення первісного мистецтва.

Печера як об'єкт світового значення

Печера Ліанг Метандуно довгий час була популярним туристичним об'єктом завдяки добре збереженим малюнкам значно пізнішого періоду, вік яких становить близько 4 тисяч років. Проте саме сучасні методи радіоізотопного датування дозволили ідентифікувати серед відомих експонатів справжній скарб палеоліту. Зараз науковці продовжують роботу на острові Муна, сподіваючись знайти інші свідчення перебування давніх людей, які допоможуть детальніше відтворити шлях заселення регіону. 

В Угорщині знайшли 1100-річні поховання елітних воїнів із вишуканою зброєю06.01.26, 16:31 • 5160 переглядiв

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Тварини
Техніка
Індонезія
Австралія
Азія
Іспанія