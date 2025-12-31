Археологи знайшли 5000-річну фортецю в Іспанії: секрет епохи Давнього Риму приголомшив дослідників

Фото: futura-sciences.com

На півдні Іспанії дослідники виявили 5000-річну фортецю, якої раніше не бачили. Але найбільшим сюрпризом були не її стародавні стіни, а тіло римського солдата, похованого всередині, більш ніж через два тисячоліття після того, як це місце було покинуто. Про це повідомляє Futura, передає УНН.

Деталі

Високо на пагорбі, продуваному вітром, поблизу Альмендралехо подвійна таємниця чекала на себе століттями. Під час планових розкопок перед проектом сонячної електростанції у 2021 році археологи виявили залишки фортеці пізнього неоліту, походження якої сягає світанку європейської цивілізації.

По всьому Піренейському півострові доісторичні укріплення, такі як Мотілья-дель-Азуер у Сьюдад-Реалі та Ла-Бастіда в Мурсії, захоплювали експертів з 1970-х років. Однак жодне з них не зрівняється з масштабом чи вишуканістю цього місця в Естремадрі. Ще більш вражаючим було відкриття поховання римської епохи в його стінах - знахідка, яка викликала стільки ж запитань, скільки й дала відповідей - пише видання.

За інформацією видання, архітектура пам'ятки демонструє несподіваний рівень точності для свого віку. Вона побудована близько 3000 року до нашої ери в мідний вік - перехідний період між неолітом і бронзовим віком та має вражаюче геометричне планування.

Кожен кут фортеці виступає в невеликі округлі бастіони, що забезпечують захисникам тактичні позиції для відбиття атак, і така конструкція, випереджала свій час на століття. Крім того, ширина споруди становить сімдесят сім метрів. Усередині два менших корпуси охороняють центральний двір, кожен з яких розділений захисними траншеями.

Потім у серці руїн з'явилася таємниця: тіло чоловіка, знайдене в покинутій фортеці. Що робить це таким дивним, так це час - поховання відбулося приблизно через 2500 років після того, як це місце було покинуте - йдеться у виданні.

Особу віком від 25 до 35 років знайшли з коротким кинджалом, який колись був стандартним озброєнням римських легіонів, що завоювали Іспанію у 218 році до нашої ери.

Чи був він вірним солдатом, дезертиром чи просто мандрівником, який зустрів свою смерть у цьому самотньому форпості? Наразі причина смерті залишається неясною. Немає жодних ознак нечесної гри, і дослідники вважають, що він міг померти природною смертю або від хвороби. Римляни часто використовували стародавні пам'ятки як місця поховання, тому можливо, що руїни служили тимчасовим притулком або могилою для військ, що проходили повз - йдеться в публікації.

Однак, судово-медичні дослідження розкриють повну історію цього таємничого чоловіка, і те, як римський воїн опинився в доісторичному укріпленні, збудованому майже за три тисячоліття до його часу.

