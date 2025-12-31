Археологи знайшли 5000-річну фортецю в Іспанії: секрет епохи Давнього Риму приголомшив дослідників

$42.390.17
49.860.20
ukenru
10:25 • 424 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 460 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 1380 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 2350 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
07:11 • 7358 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 12215 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 24710 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 57783 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 40484 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 34226 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
5м/с
78%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали дітиPhoto31 грудня, 01:06 • 25231 перегляди
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят31 грудня, 01:42 • 19077 перегляди
Україна встановила рекорд ударів по енергетичній інфраструктурі рф у грудні 2025 року - Bloomberg31 грудня, 02:15 • 5600 перегляди
У краснодарському краї рф вибухи: горить ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗVideo31 грудня, 03:24 • 5068 перегляди
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому31 грудня, 04:30 • 11575 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 47980 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 50907 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 46052 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 73179 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 70719 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Антоніу Гутерреш
Джордж Вокер Буш
Богдан Хмельницький
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Європа
Китай
Реклама
УНН Lite
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 15862 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 57789 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 27139 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 38608 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 51928 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Серіали

Археологи знайшли 5000-річну фортецю в Іспанії: секрет епохи Давнього Риму приголомшив дослідників

Київ • УНН

 • 80 перегляди

На півдні Іспанії виявили фортецю пізнього неоліту віком 5000 років, побудовану близько 3000 року до нашої ери. Всередині споруди знайшли тіло римського солдата, похованого через 2500 років після її заснування.

Археологи знайшли 5000-річну фортецю в Іспанії: секрет епохи Давнього Риму приголомшив дослідників
Фото: futura-sciences.com

На півдні Іспанії дослідники виявили 5000-річну фортецю, якої раніше не бачили. Але найбільшим сюрпризом були не її стародавні стіни, а тіло римського солдата, похованого всередині, більш ніж через два тисячоліття після того, як це місце було покинуто. Про це повідомляє Futura, передає УНН.

Деталі

Високо на пагорбі, продуваному вітром, поблизу Альмендралехо подвійна таємниця чекала на себе століттями. Під час планових розкопок перед проектом сонячної електростанції у 2021 році археологи виявили залишки фортеці пізнього неоліту, походження якої сягає світанку європейської цивілізації.

По всьому Піренейському півострові доісторичні укріплення, такі як Мотілья-дель-Азуер у Сьюдад-Реалі та Ла-Бастіда в Мурсії, захоплювали експертів з 1970-х років. Однак жодне з них не зрівняється з масштабом чи вишуканістю цього місця в Естремадрі. Ще більш вражаючим було відкриття поховання римської епохи в його стінах - знахідка, яка викликала стільки ж запитань, скільки й дала відповідей

- пише видання.

За інформацією видання, архітектура пам'ятки демонструє несподіваний рівень точності для свого віку. Вона побудована близько 3000 року до нашої ери в мідний вік - перехідний період між неолітом і бронзовим віком та має вражаюче геометричне планування.

Кожен кут фортеці виступає в невеликі округлі бастіони, що забезпечують захисникам тактичні позиції для відбиття атак, і така конструкція, випереджала свій час на століття. Крім того, ширина споруди становить сімдесят сім метрів. Усередині два менших корпуси охороняють центральний двір, кожен з яких розділений захисними траншеями.

Потім у серці руїн з'явилася таємниця: тіло чоловіка, знайдене в покинутій фортеці. Що робить це таким дивним, так це час - поховання відбулося приблизно через 2500 років після того, як це місце було покинуте

- йдеться у виданні.

Особу віком від 25 до 35 років знайшли з коротким кинджалом, який колись був стандартним озброєнням римських легіонів, що завоювали Іспанію у 218 році до нашої ери.

Чи був він вірним солдатом, дезертиром чи просто мандрівником, який зустрів свою смерть у цьому самотньому форпості? Наразі причина смерті залишається неясною. Немає жодних ознак нечесної гри, і дослідники вважають, що він міг померти природною смертю або від хвороби. Римляни часто використовували стародавні пам'ятки як місця поховання, тому можливо, що руїни служили тимчасовим притулком або могилою для військ, що проходили повз

 - йдеться в публікації.

Однак, судово-медичні дослідження розкриють повну історію цього таємничого чоловіка, і те, як римський воїн опинився в доісторичному укріпленні, збудованому майже за три тисячоліття до його часу.

Нагадаємо

Нове дослідження розкриває, що перші люди заселили Сахул (Австралію та Нову Гвінею) близько 60 000 років тому двома основними міграційними шляхами з Південно-Східної Азії. Це підтверджує "довгу хронологію" заселення та спростовує припущення про витіснення перших поселенців пізнішими хвилями міграції.

Алла Кіосак

КультураНовини Світу
Енергетика
Електроенергія
Іспанія