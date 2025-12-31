$42.390.17
Археологи нашли 5000-летнюю крепость в Испании: секрет эпохи Древнего Рима потряс исследователей

Киев • УНН

 • 340 просмотра

На юге Испании обнаружили крепость позднего неолита возрастом 5000 лет, построенную около 3000 года до нашей эры. Внутри сооружения нашли тело римского солдата, похороненного через 2500 лет после ее основания.

На юге Испании исследователи обнаружили 5000-летнюю крепость, которую раньше не видели. Но самым большим сюрпризом были не ее древние стены, а тело римского солдата, похороненного внутри, более чем через два тысячелетия после того, как это место было заброшено. Об этом сообщает Futura, передает УНН.

Детали

Высоко на холме, продуваемом ветром, вблизи Альмендралехо двойная тайна ждала себя веками. Во время плановых раскопок перед проектом солнечной электростанции в 2021 году археологи обнаружили остатки крепости позднего неолита, происхождение которой восходит к рассвету европейской цивилизации.

По всему Пиренейскому полуострову доисторические укрепления, такие как Мотилья-дель-Азуэр в Сьюдад-Реале и Ла-Бастида в Мурсии, захватывали экспертов с 1970-х годов. Однако ни одно из них не сравнится с масштабом или изысканностью этого места в Эстремадуре. Еще более впечатляющим было открытие захоронения римской эпохи в его стенах - находка, которая вызвала столько же вопросов, сколько и дала ответов

- пишет издание.

По информации издания, архитектура памятника демонстрирует неожиданный уровень точности для своего возраста. Она построена около 3000 года до нашей эры в медный век - переходный период между неолитом и бронзовым веком и имеет впечатляющее геометрическое планирование.

Каждый угол крепости выступает в небольшие округлые бастионы, обеспечивающие защитникам тактические позиции для отражения атак, и такая конструкция опережала свое время на столетия. Кроме того, ширина сооружения составляет семьдесят семь метров. Внутри два меньших корпуса охраняют центральный двор, каждый из которых разделен защитными траншеями.

Затем в сердце руин появилась тайна: тело мужчины, найденное в заброшенной крепости. Что делает это таким странным, так это время - захоронение произошло примерно через 2500 лет после того, как это место было заброшено

- говорится в издании.

Личность в возрасте от 25 до 35 лет нашли с коротким кинжалом, который когда-то был стандартным вооружением римских легионов, завоевавших Испанию в 218 году до нашей эры.

Был ли он верным солдатом, дезертиром или просто путником, который встретил свою смерть в этом одиноком форпосте? Пока причина смерти остается неясной. Нет никаких признаков нечестной игры, и исследователи считают, что он мог умереть естественной смертью или от болезни. Римляне часто использовали древние памятники как места захоронения, поэтому возможно, что руины служили временным убежищем или могилой для проходящих мимо войск

 - говорится в публикации.

Однако, судебно-медицинские исследования раскроют полную историю этого таинственного мужчины, и то, как римский воин оказался в доисторическом укреплении, построенном почти за три тысячелетия до его времени.

Напомним

Новое исследование раскрывает, что первые люди заселили Сахул (Австралию и Новую Гвинею) около 60 000 лет назад двумя основными миграционными путями из Юго-Восточной Азии. Это подтверждает "долгую хронологию" заселения и опровергает предположения о вытеснении первых поселенцев более поздними волнами миграции.

Алла Киосак

