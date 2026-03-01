$43.210.00
51.020.00
ukenru
Эксклюзив
17:51 • 452 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 15367 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 32704 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 52364 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 61624 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 72688 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 74193 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 71921 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 52992 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 53809 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.2м/с
66%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США впервые использовали украинскую тактику при ударах по Ирану - Politico1 марта, 08:21 • 27782 просмотра
"Домино павших диктаторов должно длиться" - Сибига намекнул, что путин следующий1 марта, 08:49 • 12276 просмотра
День "Нулевой дискриминации" - Лубинец назвал ключевые вызовы для УкраиныPhoto1 марта, 09:23 • 11931 просмотра
Госдеп США обратился к американцам с важным предупреждением1 марта, 09:37 • 13500 просмотра
Повышение выплат с 1 марта - кому пересчитают пенсии и страховые выплаты на 12,1%1 марта, 10:49 • 14300 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 81590 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 86274 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 72755 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 75620 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 75998 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Масуд Пезешкиан
Джон Хили
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 43054 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 41567 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 39288 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 38596 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 31341 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Хранитель
Ракетная система С-300
Шахед-136

Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта

Киев • УНН

 • 456 просмотра

На этой неделе произойдет лунное затмение в Деве и продолжится ретроградный Меркурий, что повлияет на глобальные процессы и повседневную жизнь. Астролог Ксения Базиленко рассказала, как эти события повлияют на каждый знак зодиака.

Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта

Эта неделя — одна из ключевых в 2026 году. Нас ожидает лунное затмение в Деве и продолжение ретроградного Меркурия. О том, что приготовили нам звезды специально для читателей УНН, рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко. 

3 марта в 13:33 по киевскому времени произойдет лунное затмение в знаке Девы.

"Это завершение коридора затмений, но его влияние будет формировать события вплоть до середины сентября. То, что проявится сейчас, станет основой для дальнейших процессов", - объясняет астролог. 

Сильнее всего затмение повлияет на те страны, где оно будет хорошо видно. А это Северная Америка (США, Канада), часть Азии, Австралия и Новая Зеландия. 

Именно там, считает астролог, возможны наиболее значимые события — как политические, так и социальные. Но и другие регионы мира ощутят его энергетику, ведь затмение влияет на глобальные процессы.

По словам Ксении Базиленко, важно, что затмение произойдет в Деве. На первый план выйдут здоровье, работа, быт, дисциплина, системность и экономические вопросы. 

"Дева требует конкретики. Выиграет тот, кто мыслит практически, не поддается панике и контролирует свои реакции", - говорит астролог. 

В то же время три дня перед затмением, три дня после и сам день затмения — полны эмоциональности. Понедельник, вторник и среда дополнительно усиливаются напряженными аспектами Луны. Это может вызвать раздражительность, тревожность, усиление страхов и потерю внутренней стабильности. 

В это время важно не выяснять отношения, не принимать импульсивных решений и не делать категоричных выводов.

Влияние затмения на природу 

Отдельно стоит обратить внимание на природные процессы. Лунные затмения традиционно связаны со стихией Воды, ведь Луна управляет жидкостями, океанами и всеми водными циклами. В период затмения возможно усиление природных явлений, связанных с водной стихией: штормовые процессы, наводнения, резкие изменения погодных условий. 

Также Луна отвечает за физиологические жидкости организма, поэтому возможно повышение чувствительности иммунной системы и рост инфекционных процессов. В этот период особенно важно беречь здоровье, поддерживать водный баланс и не игнорировать сигналы организма.

Ретроградный Меркурий: замедление мышления

Меркурий продолжает ретроградное движение в Рыбах.

Ближе к выходным произойдет его точное соединение с Солнцем — так называемое "сожжение" Меркурия. В астрологии это означает, что его влияние ослабнет.

Ретроградный Меркурий вызывает информационную путаницу, задержки и ошибки в документах. Именно поэтому стоит подождать с важными переговорами, эмоциональной нагрузкой и плановыми медицинскими вмешательствами. 

Политический фон: кармические процессы

Сочетание лунного затмения и ретроградного Меркурия создает очень сложный политический фон, объясняет астролог. 

"Могут возникать непредсказуемые ситуации, резкие заявления, информационные вбросы. Но не все, что будет озвучено на этой неделе, будет иметь реальный смысл. Часть процессов останется скрытой. Некоторые решения, которые будут казаться окончательными, могут измениться", - рассказала Ксения Базиленко. 

Поэтому сейчас не стоит делать категоричных выводов.

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2–8 марта

Овен

Для вас это глубокая внутренняя неделя. Активируется зона подсознания, скрытых страхов и завершения старых историй.

Могут подниматься переживания, которые вы давно откладывали. Не давите на себя — лучше осознать и отпустить.

Совет: не начинайте новые проекты. Завершайте старое и больше отдыхайте.

Телец

Неделя связана с друзьями, коллективами и социальными контактами. Возможны пересмотры отношений в вашем окружении.

Не доверяйте слухам и не делайте выводов на эмоциях.

Совет: проверяйте информацию и не втягивайтесь в конфликты.

Близнецы

Акцент на карьере и профессиональных вопросах. Могут возникать задержки или изменения планов.

Не спешите принимать решения относительно работы. Дайте ситуации стабилизироваться.

Совет: спокойствие и системность сейчас важнее скорости.

Рак

Тема мировоззрения, обучения, документов и путешествий может выходить на первый план.

Избегайте юридических поспешностей. Проверяйте бумаги дважды.

Совет: не подписывайте важные документы без тщательной проверки.

Лев

Неделя глубоких финансовых и эмоциональных трансформаций. Могут подниматься вопросы долгов, общих ресурсов или доверия.

Не вступайте в финансовые риски.

Совет: держите баланс между эмоциями и расчетом.

Дева

Лунное затмение происходит в вашем знаке. Это ответственный период для вас.

Возможны изменения в личной жизни или внутреннем самовосприятии. Не реагируйте резко.

Совет: контролируйте эмоции и не принимайте судьбоносных решений в первые дни затмения.

Весы

Неделя требует больше внимания к здоровью и режиму.

Возможно переутомление или обострение старых симптомов.

Совет: не перегружайте себя и не экспериментируйте с лечением.

Скорпион

Активируется тема любви, детей и творчества.

Возможно возвращение прошлых чувств или разочарований. Не идеализируйте ситуацию.

Совет: смотрите на факты, а не на ожидания.

Стрелец

Фокус на доме, семье и внутренней стабильности.

Возможны напряженные разговоры с близкими. Не обостряйте.

Совет: лучше промолчать, чем сказать лишнее.

Козерог

Неделя активной коммуникации, но с риском недопониманий.

Возможны задержки в поездках или документах.

Совет: не спешите с выводами и решениями.

Водолей

Финансовые вопросы могут потребовать пересмотра.

Не делайте крупных покупок и не рискуйте инвестициями.

Совет: стабильность важнее импульса.

Рыбы

Для вас это очень ответственный период. Солнце в вашем знаке усиливает все процессы.

Могут обостряться отношения или появляться важные решения относительно партнерства.

Совет: не спешите действовать. Сначала проанализируйте, потом реагируйте.

Евгений Царенко

ОбществоГороскоп
Ураган в США
Морозы в Украине
Выборы в США
Дожди в Украине
Снег в Украине
Новая Зеландия
Австралия
Азия
Канада
Северная Америка
Соединённые Штаты