Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта

Эта неделя — одна из ключевых в 2026 году. Нас ожидает лунное затмение в Деве и продолжение ретроградного Меркурия. О том, что приготовили нам звезды специально для читателей УНН, рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

3 марта в 13:33 по киевскому времени произойдет лунное затмение в знаке Девы.

"Это завершение коридора затмений, но его влияние будет формировать события вплоть до середины сентября. То, что проявится сейчас, станет основой для дальнейших процессов", - объясняет астролог.

Сильнее всего затмение повлияет на те страны, где оно будет хорошо видно. А это Северная Америка (США, Канада), часть Азии, Австралия и Новая Зеландия.

Именно там, считает астролог, возможны наиболее значимые события — как политические, так и социальные. Но и другие регионы мира ощутят его энергетику, ведь затмение влияет на глобальные процессы.

По словам Ксении Базиленко, важно, что затмение произойдет в Деве. На первый план выйдут здоровье, работа, быт, дисциплина, системность и экономические вопросы.

"Дева требует конкретики. Выиграет тот, кто мыслит практически, не поддается панике и контролирует свои реакции", - говорит астролог.

В то же время три дня перед затмением, три дня после и сам день затмения — полны эмоциональности. Понедельник, вторник и среда дополнительно усиливаются напряженными аспектами Луны. Это может вызвать раздражительность, тревожность, усиление страхов и потерю внутренней стабильности.

В это время важно не выяснять отношения, не принимать импульсивных решений и не делать категоричных выводов.

Влияние затмения на природу

Отдельно стоит обратить внимание на природные процессы. Лунные затмения традиционно связаны со стихией Воды, ведь Луна управляет жидкостями, океанами и всеми водными циклами. В период затмения возможно усиление природных явлений, связанных с водной стихией: штормовые процессы, наводнения, резкие изменения погодных условий.

Также Луна отвечает за физиологические жидкости организма, поэтому возможно повышение чувствительности иммунной системы и рост инфекционных процессов. В этот период особенно важно беречь здоровье, поддерживать водный баланс и не игнорировать сигналы организма.

Ретроградный Меркурий: замедление мышления

Меркурий продолжает ретроградное движение в Рыбах.

Ближе к выходным произойдет его точное соединение с Солнцем — так называемое "сожжение" Меркурия. В астрологии это означает, что его влияние ослабнет.

Ретроградный Меркурий вызывает информационную путаницу, задержки и ошибки в документах. Именно поэтому стоит подождать с важными переговорами, эмоциональной нагрузкой и плановыми медицинскими вмешательствами.

Политический фон: кармические процессы

Сочетание лунного затмения и ретроградного Меркурия создает очень сложный политический фон, объясняет астролог.

"Могут возникать непредсказуемые ситуации, резкие заявления, информационные вбросы. Но не все, что будет озвучено на этой неделе, будет иметь реальный смысл. Часть процессов останется скрытой. Некоторые решения, которые будут казаться окончательными, могут измениться", - рассказала Ксения Базиленко.

Поэтому сейчас не стоит делать категоричных выводов.

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2–8 марта

Овен

Для вас это глубокая внутренняя неделя. Активируется зона подсознания, скрытых страхов и завершения старых историй.

Могут подниматься переживания, которые вы давно откладывали. Не давите на себя — лучше осознать и отпустить.

Совет: не начинайте новые проекты. Завершайте старое и больше отдыхайте.

Телец

Неделя связана с друзьями, коллективами и социальными контактами. Возможны пересмотры отношений в вашем окружении.

Не доверяйте слухам и не делайте выводов на эмоциях.

Совет: проверяйте информацию и не втягивайтесь в конфликты.

Близнецы

Акцент на карьере и профессиональных вопросах. Могут возникать задержки или изменения планов.

Не спешите принимать решения относительно работы. Дайте ситуации стабилизироваться.

Совет: спокойствие и системность сейчас важнее скорости.

Рак

Тема мировоззрения, обучения, документов и путешествий может выходить на первый план.

Избегайте юридических поспешностей. Проверяйте бумаги дважды.

Совет: не подписывайте важные документы без тщательной проверки.

Лев

Неделя глубоких финансовых и эмоциональных трансформаций. Могут подниматься вопросы долгов, общих ресурсов или доверия.

Не вступайте в финансовые риски.

Совет: держите баланс между эмоциями и расчетом.

Дева

Лунное затмение происходит в вашем знаке. Это ответственный период для вас.

Возможны изменения в личной жизни или внутреннем самовосприятии. Не реагируйте резко.

Совет: контролируйте эмоции и не принимайте судьбоносных решений в первые дни затмения.

Весы

Неделя требует больше внимания к здоровью и режиму.

Возможно переутомление или обострение старых симптомов.

Совет: не перегружайте себя и не экспериментируйте с лечением.

Скорпион

Активируется тема любви, детей и творчества.

Возможно возвращение прошлых чувств или разочарований. Не идеализируйте ситуацию.

Совет: смотрите на факты, а не на ожидания.

Стрелец

Фокус на доме, семье и внутренней стабильности.

Возможны напряженные разговоры с близкими. Не обостряйте.

Совет: лучше промолчать, чем сказать лишнее.

Козерог

Неделя активной коммуникации, но с риском недопониманий.

Возможны задержки в поездках или документах.

Совет: не спешите с выводами и решениями.

Водолей

Финансовые вопросы могут потребовать пересмотра.

Не делайте крупных покупок и не рискуйте инвестициями.

Совет: стабильность важнее импульса.

Рыбы

Для вас это очень ответственный период. Солнце в вашем знаке усиливает все процессы.

Могут обостряться отношения или появляться важные решения относительно партнерства.

Совет: не спешите действовать. Сначала проанализируйте, потом реагируйте.